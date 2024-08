4000 domačinov, 80.000 dnevnih obiskovalcev: 'Ne prihajajte poleti!'

Podatki pravijo, da naj bi Francija letos ohranila prvo mesto najbolj priljubljene destinacije na svetu za mednarodne obiskovalce. Še več, Francija naj bi tudi leta 2025 ostala najbolj obiskana država, saj bo pritegnila več kot 93 milijonov mednarodnih popotnikov, pri čemer naj bi ameriški turisti pospešili porast, poroča BBC.

Vendar s to priljubljenostjo prihaja vrsta izzivov. Nekatera najbolj priljubljena mesta v Franciji trpijo zaradi čezmernega turizma; v nekaterih primerih število obiskovalcev grozi, da bo uničilo občutljivo naravno okolje.

Francoska vlada ima sicer pripravljen načrt za spodbujanje trajnostnega turizma – z ustvarjanjem bolj zelenega sistema razvrščanja hotelov, izboljšanjem kolesarske infrastrukture in vlaganjem v javni prevoz.

Medtem ko se načrt uvaja več kot 10 let, so obsežni ukrepi že v veljavi; leta 2023 je francoska vlada prepovedala vse domače lete na destinacije, ki so dosegljive z vlakom v manj kot dveh urah in pol, to poletje pa je poskusno uvedla mesečno vozovnico za vlak v vrednosti 49 evrov za osebe, stare od 16 do 27 let, ki zajema neomejeno potovanje s številnimi vlaki - z izjemo najhitrejših.

A rešitve, ki jih ponujajo na nacionalni ravni, pogosto niso dovolj. Zato tudi regionalni turistični uradi spodbujajo obiskovalce, naj se izogibajo vročim točkam, kot je opatija Sénanque, ki jo je poln Instagram, in okoliških polj sivke v Provansi ali apnenčastih pečin v Etretatu v Normandiji, ki so jih pred kratkim preplavili obiskovalci, zahvaljujoč priljubljenosti uspešnice Lupin. Namsto tega jim svetujejo alternativne lokacije.

In potem je tu še St-Tropez, verjetno najbolj znana ribiška vasica na svetu, kjer pa svojega sporočila prav nič ne zavijajo v celofan. "Ne prihajajte poleti," pravi županja St-Tropeza Sylvie Siri. Namesto tega pravijo: "Pridite spomladi, ko bo kot St-Tropez našega otroštva."

St-Tropez, ki leži na francoski rivieri na pol poti med Marseillom in Nico, je bil do 20. stoletja komaj kaj več kot miren, težko dostopen rt, potem pa je njegova provansalska lepota pritegnila boemske umetnike in pozneje filmske zvezde. In kraj se je spremenil v luksuzno zatočišče za jahte in ljubitelje jet-set seta. Tako na višku sezone naštejejo več kot 80.000 obiskovalcev na dan - v kraju s 4000 prebivalci.

Clare Rondini, ki tu živi od leta 1927, je za BBC povedala, da je mesto izgubilo svoj čar zaradi čezmernega turizma. Po njenem je postalo "stroj za denar". Kar je žalostno, ker da je to pravzaprav destinacija narave, svežega zraka, dobrega plavanja, preprostega rosé vina ...

Turistični vodnik Frédérique Chagnon-Lecomte se je s tem strinjal. Dejal je, da razume, da je višek sezone pomemben za preživetje, a da ima tudi svoje slabe strani.

Lokalna oblast se zdaj trudi, da bi postali celoletna destinacija. Medtem ko poleti spremljajo znane osebnosti, luksuzne jahte in razvpita zabava na plaži Pampelonne, obisk zunaj sezone omogoča popotnikom, da doživijo mesto, kakršno je nekoč bilo, kjer ribiški čolni dostavljajo ulov, cvetovi glicinije pa napovedujejo prihod bugenvilije.

Prav tako načrtujejo izboljšave za zapostavljene domačine - boljšo knjižnico, cenovno dostopne trgovine z živili in nepremičnine.