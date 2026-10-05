Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

4,1 bilijona evrov: (AI) tehnološki milijarderji se kopajo v denarju

New York, 05. 10. 2026 16.52 pred 33 minutami 5 min branja 5

Avtor:
N.Š.
Elon Musk

Razcvet umetne inteligence ustvarja enega največjih valov novega bogastva v tehnološki industriji. Približno 100 tehnoloških milijarderjev med 500 najbogatejšimi ljudmi na svetu je v prvih devetih mesecih letošnjega leta svoje skupno premoženje povečalo za 845 milijard dolarjev oziroma približno 752 milijard evrov. Povsem drugačna je bila slika pri milijarderjih, ki so obogateli zunaj tehnološkega sektorja: njihovo skupno premoženje se je zmanjšalo za 62 milijard dolarjev oziroma približno 55 milijard evrov. Tehnološki milijarderji so zdaj skupaj vredni 4,6 bilijona dolarjev oziroma približno 4,1 bilijona evrov.

Če se zdi, da je leto 2026 leto tehnoloških milijarderjev, številke to potrjujejo. Po podatkih Bloomberg Billionaires Indexa je približno 100 tehnoloških bogatašev, ki sodijo med 500 najpremožnejših ljudi na svetu, do konca septembra skupaj pridobilo 845 milijard dolarjev oziroma približno 752 milijard evrov.

Gre za največji porast njihovega premoženja v prvih devetih mesecih katerega koli leta.

Glavni motor rasti so isti dejavniki, ki letos poganjajo svetovne finančne trge: razcvet umetne inteligence in močna rast tehnoloških delnic, predvsem v ZDA.

Rezultat je izjemna koncentracija bogastva.

Tehnološki milijarderji so skupaj vredni približno 4,6 bilijona dolarjev oziroma 4,1 bilijona evrov Čeprav predstavljajo le okoli petino 500 ljudi na Bloombergovi lestvici, imajo v lasti kar 36 odstotkov vsega premoženja, zajetega v indeksu.

Anthropic
Anthropic
FOTO: Profimedia

Zunaj tehnologije povsem drugačna slika

Razkorak med tehnologijo in preostalim gospodarstvom je letos izrazit. Medtem ko so tehnološki milijarderji skupaj pridobili 845 milijard dolarjev oziroma približno 752 milijard evrov, so milijarderji, katerih premoženje izvira iz drugih sektorjev, skupaj izgubili 62 milijard dolarjev oziroma približno 55 milijard evrov.

Še izrazitejša je geografska koncentracija. Američani so ustvarili kar 94 odstotkov celotnega neto povečanja premoženja na Bloombergovi lestvici. Od 10. septembra je vseh deset najbogatejših ljudi na svetu Američanov. Po navedbah Bloomberga se je to zgodilo prvič, odkar je leta 2012 začel spremljati premoženje milijarderjev.

Devet od desetih najbogatejših je svoje premoženje ustvarilo z ameriškimi tehnološkimi podjetji.

Musk sam ustvaril skoraj 40 odstotkov celotnega povečanja

Nihče letos ni pridobil toliko kot Elon Musk. Najbogatejši človek na svetu je svoje premoženje do konca septembra povečal za 310 milijard dolarjev oziroma približno 276 milijard evrov. Sam je tako ustvaril približno 40 odstotkov celotnega neto povečanja premoženja, ki ga je letos zabeležil Bloombergov indeks 500 najbogatejših ljudi.

Musk je letos za kratek čas postal tudi prvi človek, katerega premoženje je Bloomberg ocenil na več kot bilijon dolarjev oziroma približno 890 milijard evrov, potem ko se je SpaceX združil z njegovim podjetjem za umetno inteligenco xAI in junija vstopil na borzo.

Toda Musk ni edini veliki zmagovalec tehnološkega razcveta. Premoženje ustanovitelja Della Michaela Della se je letos povečalo za 81 odstotkov, na 254 milijard dolarjev oziroma približno 226 milijard evrov, saj je močno zrasel posel njegovega podjetja z opremo za podatkovne centre.

Mark Zuckerberg je letos pridobil dodatnih 23 milijard dolarjev oziroma približno 20,5 milijarde evrov. Delnice Mete so samo septembra pridobile 27 odstotkov, kar je bil njihov najboljši mesec v skoraj štirih letih, potem ko je podjetje predstavilo novega osebnega pomočnika z umetno inteligenco Muse.

Elon Musk
Elon Musk
FOTO: AP

Toda prve razpoke so že vidne

AI-evforija pa ne dviguje več vseh tehnoloških delnic brez razlikovanja. Skupno premoženje 500 najbogatejših ljudi na svetu je sredi junija doseglo rekordnih 13,4 bilijona dolarjev oziroma približno 11,9 bilijona evrov, od takrat pa se je zmanjšalo za približno šest odstotkov, na 12,6 bilijona dolarjev oziroma približno 11,2 bilijona evrov.

Na trgih se namreč krepijo pomisleki glede nekaterih največjih imen, povezanih z umetno inteligenco.

Vlagatelje skrbi tudi zgodovinsko velik val zadolževanja, s katerim največja tehnološka podjetja financirajo svoje ambicije na področju AI.

Eden najbolj izrazitih primerov je Larry Ellison. Ustanovitelj Oracla je septembra 2025 za kratek čas postal najbogatejši človek na svetu, potem ko se je njegovo premoženje v enem samem dnevu povečalo za 89 milijard dolarjev oziroma približno 79 milijard evrov. Vlagatelje so takrat navdušile napovedi eksplozivne rasti Oraclove infrastrukture v oblaku, povezane z umetno inteligenco.

Leto pozneje je slika precej drugačna. Od takrat se je Ellisonovo premoženje zmanjšalo za 196 milijard dolarjev oziroma približno 174 milijard evrov, stroški zavarovanja Oraclovega dolga pred neplačilom pa so blizu rekordnih ravni. Vlagatelje skrbi obseg zadolževanja, potrebnega za financiranje gradnje infrastrukture za umetno inteligenco.

AI ustvarja tudi povsem nove milijarderje

Velik del novega bogastva je pristal pri že znanih imenih tehnološke industrije, toda AI-razcvet hkrati ustvarja novo generacijo milijarderjev.

Junija se je na Bloombergovo lestvico uvrstilo vseh sedem soustanoviteljev Anthropica, potem ko je podjetje zaključilo krog financiranja, ki ga je ovrednotil na 965 milijard dolarjev oziroma približno 859 milijard evrov.

Novi milijarderji ne nastajajo samo v ZDA.

Na lestvico sta se med drugim uvrstila ustanovitelj kitajskega podjetja MiniMax Yan Junjie in ustanovitelj DeepSeeka Liang Wenfeng.

Samsung Elecronics
Samsung Elecronics
FOTO: Profimedia

Od vodil za strežnike do svedrov za vezja

Najzanimivejši del novega vala bogastva je morda prav to, kako daleč sega dobavna veriga umetne inteligence. Za delovanje AI niso potrebni samo modeli in čipi. Potrebni so podatkovni centri, strežniki in množica specializiranih komponent. In ljudje, ki jih izdelujejo, postajajo milijarderji.

Lin Tsung-chi, ustanovitelj tajvanskega podjetja King Slide, ki izdeluje vodila za strežnike in sisteme za upravljanje kablov v podatkovnih centrih, je letos dosegel premoženje v višini 9,5 milijarde dolarjev oziroma približno 8,5 milijarde evrov, štiri desetletja po ustanovitvi podjetja.

Na Bloombergovo lestvico se je uvrstila tudi Wang Xin, predsednica kitajskega Guangdong Dtech Technology. Njeno podjetje izdeluje specializirane svedre, ki se uporabljajo pri sestavljanju tiskanih vezij, povpraševanje po njih pa je povečal prav razcvet umetne inteligence.

Velik zmagovalec ostaja tudi polprevodniška industrija. Na lestvico sta se letos uvrstili dve dedinji družine Lee, povezane s Samsung Electronics, Boo-jin in Seo-hyun. K temu je prispevalo povečano povpraševanje po Samsungovih pomnilniških čipih in rast delnice podjetja.

Družini je rast vrednosti delnic pomagala tudi pri poplačilu osem milijard dolarjev oziroma približno 7,1 milijarde evrov davka na dediščino po smrti nekdanjega predsednika Samsunga Lee Kun-heeja leta 2020.

Na Tajvanu sta se med 500 najbogatejših uvrstila tudi Tsai Ming-kai iz podjetja MediaTek in ustanovitelj Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Morris Chang.

Bogastvo se koncentrira hitreje

Eksplozija tehnološkega premoženja ponovno odpira tudi politično vprašanje obdavčitve najbogatejših. Bloomberg navaja, da bodo kalifornijski volivci novembra odločali o uvedbi davka na premoženje milijarderjev, o novih davkih za premožne prebivalce pa so razpravljali tudi v Washingtonu, New Yorku, Illinoisu in Rhode Islandu.

Hkrati se spreminja predstava o tako imenovanem velikem prenosu bogastva, pri katerem naj bi v prihodnjih desetletjih ogromno premoženja starejših generacij prešlo na njihove dediče.

James Mazeau, ekonomist v glavnem investicijskem uradu UBS, opozarja, da je med sto ali tisoč najbogatejšimi ljudmi veliko relativno mladih tehnoloških podjetnikov. Čeprav del najbogatejših pripada starejši generaciji in ima v lasti tradicionalnejša podjetja, velik del novega bogastva ustvarjajo mlajši tehnološki ustanovitelji.

Zato se po njegovih besedah postavlja vprašanje, v kolikšni meri bo to še povečalo koncentracijo bogastva.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
bogataši bogastvo rast

Bencin in dizel s torkom cenejša

24ur.com Bogastvo milijarderjev se je v desetih letih podvojilo
Cekin.si Umetna inteligenca z rekordno hitrostjo ustvarja nove milijarderje
24ur.com Dedovanje milijard: nova generacija več podedovala, kot je zaslužila
Cekin.si Bogastvo milijarderjev največje doslej, v Evropi jih je največ v Nemčiji
24ur.com Premoženje milijarderjev v desetih letih naraslo za 6500 milijard dolarjev
24ur.com Rekordnih 25,3 milijona milijonarjev. UI pa jim bo pomagala imeti še več
Cekin.si Mladi milijarderji: Podedovano bogastvo prednjači
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
HeavyDxxx
05. 10. 2026 17.46
Zakaj komunisti ne naredite enga hudega AI, pa plačujete z milijardami socializma?
Odgovori
0 0
Dr Dre
05. 10. 2026 17.32
AI nas bo vse spreminil v miljarderje💪💪💪💪. Saj, to je cilj Judov, da smo vsi bogati💪💪
Odgovori
-1
0 1
Paradox
05. 10. 2026 17.32
Zdaj pa še poročajte, koliko od teh podjetij je dejansko profitabilnih? Vsa podjetja so bilančno v ENORMNEM minusu.
Odgovori
+1
2 1
Arguss
05. 10. 2026 17.26
Jutri vstat pa za jurja neto delat it.Ne bi rekli,da je glih tako.
Odgovori
+1
2 1
kakorkoliže
05. 10. 2026 17.26
AI je balonček, ki bo eksplodiral.
Odgovori
+0
2 2
bibaleze
Portal
Tega o Renée Zellweger verjetno niste vedeli
Zakaj nihče ne govori o 4. tromesečju?
Zakaj nihče ne govori o 4. tromesečju?
Teden otroka 2026: Dve besedi, ki ju otroci slišijo vse preredko
Teden otroka 2026: Dve besedi, ki ju otroci slišijo vse preredko
Bi svojemu sinu dali to staro slovensko ime? V Sloveniji jih je manj kot 900
Bi svojemu sinu dali to staro slovensko ime? V Sloveniji jih je manj kot 900
zadovoljna
Portal
Oboževali so jo milijoni: umrla je ikona devetdesetih
To je najbolj nor zmenek v Ljubljani
To je najbolj nor zmenek v Ljubljani
Ljubljančanka v usnjeni jakni, ki jo želimo imeti vse
Ljubljančanka v usnjeni jakni, ki jo želimo imeti vse
Nekoč so jo napadali zaradi kilogramov, zdaj je za nekatere presuha
Nekoč so jo napadali zaradi kilogramov, zdaj je za nekatere presuha
vizita
Portal
Koliko jajc na dan lahko pojeste, ne da bi tvegali svoje zdravje?
7 tihih simptomov napredujočega srčnega popuščanja
7 tihih simptomov napredujočega srčnega popuščanja
Zakaj bi morali vsako jutro piti paradižnikov sok
Zakaj bi morali vsako jutro piti paradižnikov sok
Imunski sistem skozi leto: katere vsakodnevne navade mu dejansko koristijo
Imunski sistem skozi leto: katere vsakodnevne navade mu dejansko koristijo
cekin
Portal
Razkrili, koliko premoženja ima povprečen Slovenec. Ste nad ali pod povprečjem?
Prijateljici je želela ob poroki podariti 1000 evrov, a to očitno ni bilo dovolj
Prijateljici je želela ob poroki podariti 1000 evrov, a to očitno ni bilo dovolj
Na črno zaslužila 50 evrov. Kazen je bila več kot 26-krat višja
Na črno zaslužila 50 evrov. Kazen je bila več kot 26-krat višja
Za kilogram tega riža odštejejo 100 evrov, vsaka pošiljka izgine v hipu
Za kilogram tega riža odštejejo 100 evrov, vsaka pošiljka izgine v hipu
moskisvet
Portal
Zvezdnica utrpela opekline, a kljub temu stopila na oder
Zakaj je zamašena samo ena nosnica? Razlog bo marsikoga presenetil
Zakaj je zamašena samo ena nosnica? Razlog bo marsikoga presenetil
Bojan Cvjetićanin v objemu srbske lepotice: kaj se dogaja med njima?
Bojan Cvjetićanin v objemu srbske lepotice: kaj se dogaja med njima?
Tik pred smrtjo se pogosto zgodi nekaj nenavadnega: medicinske sestre opažajo isti vzorec
Tik pred smrtjo se pogosto zgodi nekaj nenavadnega: medicinske sestre opažajo isti vzorec
dominvrt
Portal
Če boste te dni urejali grobove, izberite cvetje, ki prenese mraz
Sosed ga je opozoril, naj pogleda pod otroško igralno podlogo
Sosed ga je opozoril, naj pogleda pod otroško igralno podlogo
Bršljan je veliko bolj raznolik, kot se zdi
Bršljan je veliko bolj raznolik, kot se zdi
Videti so kot okrasne rastline, a jih lahko tudi pojemo
Videti so kot okrasne rastline, a jih lahko tudi pojemo
okusno
Portal
Hitro kosilo za začetek tedna: vse pripravite v eni ponvi
Preprost trik, s katerim vam bo uspela tudi prva palačinka, ki se večinoma ponesreči
Preprost trik, s katerim vam bo uspela tudi prva palačinka, ki se večinoma ponesreči
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
Po slovesu od MasterChefa tekmovalka razkrila recept za neverjetno puhaste palačinke
Po slovesu od MasterChefa tekmovalka razkrila recept za neverjetno puhaste palačinke
voyo
Portal
O.J.: Ameriški zločin
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Nasmeh
Nasmeh
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984