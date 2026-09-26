450.000 evrov podkupnine? V romunskem priporu direktor GEN-i Sonce

Romunski protikorupcijski tožilci so zaradi suma korupcije pridržali znanega slovenskega strokovnjaka s področja energetike in njegovega domnevnega romunskega pomagača, poroča romunski ProTV. Viri so nam potrdili, da gre za direktorja družbe GEN-i Sonce Gregorja Hudohmeta. Po navedbah preiskovalcev je primer povezan z gradnjo velikega sistema za shranjevanje električne energije v baterijah v romunskem mestu Gheorgheni. Šlo naj bi za enega največjih tovrstnih projektov v Romuniji. Slovenski poslovnež naj bi v povezavi s pogodbo, sklenjeno pred le nekaj tedni, zahteval najmanj 450.000 evrov podkupnine in DDV.

Domnevno podkupnino naj bi skrili za pogodbo

Romunski organi sumijo, da je Slovencu pri tem pomagal zaposleni v romunskem podjetju, ki sodeluje pri gradnji sistema za shranjevanje električne energije. Ta naj bi pri svojih nadrejenih tudi vztrajal, naj zahtevani znesek izplačajo. Preiskovalci menijo, da naj bi skušali domnevno podkupnino prikriti s pogodbo, za katero naj bi se navzven zdelo, da gre za običajen poslovni dogovor. Primer je nato prišel v roke protikorupcijskih preiskovalcev.

Po navedbah preiskovalcev je primer povezan z gradnjo velikega sistema za shranjevanje električne energije v baterijah v romunskem mestu Gheorgheni. FOTO: Shutterstock

Pridržali so ju v petek zvečer