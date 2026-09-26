450.000 evrov podkupnine? V romunskem priporu direktor GEN-i Sonce

Romunski protikorupcijski tožilci so zaradi suma korupcije pridržali znanega slovenskega strokovnjaka s področja energetike in njegovega domnevnega romunskega pomagača, poroča romunski ProTV. Viri so nam potrdili, da gre za direktorja družbe GEN-i Sonce Gregorja Hudohmeta.
Po navedbah preiskovalcev je primer povezan z gradnjo velikega sistema za shranjevanje električne energije v baterijah v romunskem mestu Gheorgheni. Šlo naj bi za enega največjih tovrstnih projektov v Romuniji.
Slovenski poslovnež naj bi v povezavi s pogodbo, sklenjeno pred le nekaj tedni, zahteval najmanj 450.000 evrov podkupnine in DDV.
Domnevno podkupnino naj bi skrili za pogodbo
Romunski organi sumijo, da je Slovencu pri tem pomagal zaposleni v romunskem podjetju, ki sodeluje pri gradnji sistema za shranjevanje električne energije. Ta naj bi pri svojih nadrejenih tudi vztrajal, naj zahtevani znesek izplačajo.
Preiskovalci menijo, da naj bi skušali domnevno podkupnino prikriti s pogodbo, za katero naj bi se navzven zdelo, da gre za običajen poslovni dogovor. Primer je nato prišel v roke protikorupcijskih preiskovalcev.
Pridržali so ju v petek zvečer
Slovenca in njegovega domnevnega romunskega pomagača so pridržali v petek zvečer. Nato so ju privedli pred sodnika za pravice in svoboščine na sodišču v Bukarešti. Tožilstvo je predlagalo odreditev pripora.
Po najnovejših informacijah je sodnik za oba odredil 30-dnevni pripor.
Romunskim novinarjem nobenega od obeh pridržanih ni uspelo priklicati, zato njunega odziva na očitke za zdaj ni.
Prav tako se še ni vsebinsko odzvalo romunsko podjetje, ki sodeluje pri projektu. Po navedbah ProTV so v podjetju povedali, da bodo svoje stališče predstavili, ko bodo imeli več informacij o primeru.
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