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Gospodarstvo

450.000 evrov podkupnine? V romunskem priporu direktor GEN-i Sonce

Bukarešta, 26. 09. 2026 19.11 pred 33 minutami 2 min branja 37

Avtor:
N.Š.
Korupcija

Romunski protikorupcijski tožilci so pridržali znanega slovenskega energetskega strokovnjaka, ki ga sumijo prejemanja podkupnine. Skupaj z njim so pridržali tudi romunskega državljana, ki naj bi mu pri tem pomagal. Primer je povezan z gradnjo enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji. Slovenski poslovnež naj bi v povezavi s projektom zahteval 450.000 evrov in DDV.

Romunski protikorupcijski tožilci so zaradi suma korupcije pridržali znanega slovenskega strokovnjaka s področja energetike in njegovega domnevnega romunskega pomagača, poroča romunski ProTV. Viri so nam potrdili, da gre za direktorja družbe GEN-i Sonce Gregorja Hudohmeta.

Po navedbah preiskovalcev je primer povezan z gradnjo velikega sistema za shranjevanje električne energije v baterijah v romunskem mestu Gheorgheni. Šlo naj bi za enega največjih tovrstnih projektov v Romuniji.

Slovenski poslovnež naj bi v povezavi s pogodbo, sklenjeno pred le nekaj tedni, zahteval najmanj 450.000 evrov podkupnine in DDV.

Domnevno podkupnino naj bi skrili za pogodbo

Romunski organi sumijo, da je Slovencu pri tem pomagal zaposleni v romunskem podjetju, ki sodeluje pri gradnji sistema za shranjevanje električne energije. Ta naj bi pri svojih nadrejenih tudi vztrajal, naj zahtevani znesek izplačajo.

Preiskovalci menijo, da naj bi skušali domnevno podkupnino prikriti s pogodbo, za katero naj bi se navzven zdelo, da gre za običajen poslovni dogovor. Primer je nato prišel v roke protikorupcijskih preiskovalcev.

Po navedbah preiskovalcev je primer povezan z gradnjo velikega sistema za shranjevanje električne energije v baterijah v romunskem mestu Gheorgheni.
Po navedbah preiskovalcev je primer povezan z gradnjo velikega sistema za shranjevanje električne energije v baterijah v romunskem mestu Gheorgheni.
FOTO: Shutterstock

Pridržali so ju v petek zvečer

Slovenca in njegovega domnevnega romunskega pomagača so pridržali v petek zvečer. Nato so ju privedli pred sodnika za pravice in svoboščine na sodišču v Bukarešti. Tožilstvo je predlagalo odreditev pripora.

Po najnovejših informacijah je sodnik za oba odredil 30-dnevni pripor.

Romunskim novinarjem nobenega od obeh pridržanih ni uspelo priklicati, zato njunega odziva na očitke za zdaj ni.

Prav tako se še ni vsebinsko odzvalo romunsko podjetje, ki sodeluje pri projektu. Po navedbah ProTV so v podjetju povedali, da bodo svoje stališče predstavili, ko bodo imeli več informacij o primeru.

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gen-i sonce romunija korupcija

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KOMENTARJI37

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Groucho Marx
26. 09. 2026 19.51
Druga oseba je romunski Robi.
Odgovori
+3
3 0
majsterinegasrat
26. 09. 2026 19.50
Kako troli, reševalci lika in dela tovariša Goloba zdaj omenjajo Vizjaka. A je Vizjak nastavil Hudohmata ali je Hudohmat Golobov sodelavec in poslovni sopotnik ?? Vsak ki zna uporabljat google si lahko poišče povezave.
Odgovori
+6
6 0
mejacrnikal
26. 09. 2026 19.53
sploh nima smisla se spuscat na tak nivo z temi trolli
Odgovori
0 0
FORTUDO1
26. 09. 2026 19.49
Zadnji čas za SKOK!
Odgovori
+4
5 1
deratizacija
26. 09. 2026 19.49
Vi ste padli z Lune. To je danes sestavni del posla, ko gre za državni denar.
Odgovori
+1
2 1
macolagobec
26. 09. 2026 19.49
Tip je maja 2021 nastopil 5 letni mandat, torej je nasledil Goloba, ki je bil tam direktor preden je šel v politiko. Tip je lani zaslužil nekaj čez 75 jurjev neto. Požrešnost je zasvojenost, več kot imaš, več hočeš imeti.
Odgovori
+4
4 0
Boštjan Smole
26. 09. 2026 19.48
V Romuniji so sposobni odkrit korupcijo pr nas so pa stran gledal upam da bo sedaj z SKOKOM kaj drugače močno upam!
Odgovori
+5
6 1
DK48
26. 09. 2026 19.46
Ma ne moreš verjet,korupcija vse povsod.
Odgovori
+7
7 0
macolagobec
26. 09. 2026 19.50
Zdaj se je začelo čiščenje, nič bat! Golobčki letijo v čuze.
Odgovori
+2
2 0
Tine990
26. 09. 2026 19.45
Se nekaj mesecev nas locuje da bo tudi slo kral sonca sedaj sence v zaporu!!! Placo ima 4000eur. Na racunu pa miljone!!!! 20let ce bi vsak mesec celotno placo 4k sparal nebi nasparal enega miljona od kod mu 5mil
Odgovori
+12
13 1
majsterinegasrat
26. 09. 2026 19.50
takrat bomo pa dejansko zaplesali.
Odgovori
0 0
Un71
26. 09. 2026 19.42
A ne... ne vrjameme...nemogoče :)
Odgovori
+9
9 0
tron3
26. 09. 2026 19.40
Kaj Vam mediji radi povedo, ko Vas želijo prepričati, stroka, strokovnjaki... sedaj lahko preberete kaj so ti strokovnjaki vseh vrst in poklicev!!!
Odgovori
+3
3 0
supergigi
26. 09. 2026 19.38
Hvala bogu nam druge države odkrivajo korupcijo, pa naj bodo to Romuni, Izraelci ali kdo drug. Upam, da Romuni pridržano osebo tudi obsodijo. Ne pozabimo pa, da je bil v preteklosti tudi bivši predsednik vlade globoko vpleten v poslovanje Gen-i na Balkanu in širše.
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+7
8 1
JazAliTi
26. 09. 2026 19.37
Litijska, geni, kovčki z denarjem...
Odgovori
+8
9 1
JazAliTi
26. 09. 2026 19.39
Stevanoviču fdv niso kasirali, ker je podpisal pri notarju da ne gre z janšo. Ko so pa videli koliko je ura... To je to, to je ta lewa kamarila.
Odgovori
+2
5 3
ptuj.si
26. 09. 2026 19.36
Geni-i Sonce, Gen-I, Golob....
Odgovori
+10
13 3
jzzzze
26. 09. 2026 19.47
Tole se je zgodilo pod Vizjakom...
Odgovori
-3
0 3
jaka
26. 09. 2026 19.48
Lastnik je Republika Slovenija 100%. Predsednik vlade je... Nadzornike je postavila aktualna vlada...
Odgovori
-2
1 3
Vzorčen primer
26. 09. 2026 19.35
Kavaški klan je milina na pram Golobovi vladi. Adio pamet🫣🫣🫣
Odgovori
+11
14 3
mojcd
26. 09. 2026 19.35
Tako pol gre cena povsod gor ger kriminalci nimajo meja
Odgovori
+7
7 0
Misika1967
26. 09. 2026 19.35
Vizjak ze dela.
Odgovori
+2
7 5
Hudi časi
26. 09. 2026 19.35
Premajhna plača...
Odgovori
+2
3 1
Ljubljancanka
26. 09. 2026 19.33
Golobček Romunček
Odgovori
+11
14 3
mejacrnikal
26. 09. 2026 19.33
Robi pada kao klada
Odgovori
+9
13 4
Yan191210
26. 09. 2026 19.31
Opa...romunija a? Robi, robi, robi...
Odgovori
+12
16 4
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