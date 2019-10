4K Invest ukinil svojo spletno stran, direktorja Adrie že nekaj dni ni v Sloveniji

Potem ko je vodstvo Adrie Airways v ponedeljek vložilo predlog za stečaj, se čaka še na uradno sprožitev stečajnega postopka nad prevoznikom. Vlada medtem proučuje možnost ustanovitve novega prevoznika, lastnik Adrie Airways, sklad 4K Invest, pa je medtem ukinil spletno stran.

Fraport Slovenija je za danes sklical novinarsko konferenco, po pričakovanjih bo ta namenjena podrobnostim ob napovedanem stečaju Adrie. Že v ponedeljek so v upravljavcu brniškega letališča poudarili, da je njihova prva skrb namenjena potnikom, ki so ostali brez letalskih povezav ter zagotavljanju rednosti in varnosti letalskih operacij na ljubljanskem letališču.

Spletna stran je konec tedna bila dostopna, po razglasitvi stečaja pa ne več. FOTO: 24ur.com

Adria Airways se je v stečaju znašla zaradi slabega poslovanja lastnika 4K Invest. Prodaja je bila takrat predstavljena kot prihodnost za Adrio, kaže pa, da lastnik dolgoročnih načrtov ni imel, vsaj kar se kaže poslovanja družbe. Pojavljajo se tudi primeri, ki jasno kažejo na izčrpavanje družbe. Državni organi in politiki danes v en glas ponavljajo, da gre za zelo slabega lastnika, na številna opozorila medijev v zadnjih treh letih pa niso naredili veliko. Sklad 4K Invest, ki so ga razglaševali za rešitelja, je ukinil svojo spletno stran, po naših informacijah pa se direktor Adrie Airways Holger Kowarschže nekaj dni ne nahaja v Sloveniji.

Holger Kowarsch je v skladu 4K Invest že nekaj let. FOTO: Wayback Machine

Adria Airways je v ponedeljek pojasnila, da je vodstvo družbe predlog za stečajni postopek vložilo zaradi insolventnosti družbe in v skladu z zakonskimi določbami, ki mu v položaju, v kakršnem se je Adria znašla, nalaga obveznost predlagati stečaj podjetja. Sodišče ima predviden tridnevni zakonski rok, v katerem mora odločiti o začetku stečajnega postopka. Agencija za civilno letalstvo je po vložitvi predloga za stečaj Adrii odvzela operativno licenco, družba pa je odpovedala vse še predvidene lete. Da je edini možen scenarij za Adrio v trenutnem položaju stečaj, je v ponedeljek presodila tudi vlada, ki po stečaju vidi dve možnosti. Ena je, da bo trg uredil položaj po načelu ponudbe in povpraševanja, kar pa se ne bo zgodilo čez noč. Ideja države, da bi lahko subvencionirala določene povezave, da bi zagotavljala povezanost Slovenije, je malo verjetna, saj so pravila Evropske unije glede dodelitve zelo stroge. Večinoma ga odobrijo za težko dostopne regije in otoke, kjer letala predstavljajo zelo pomembno, pogosto edino, povezanost z ostalim svetom. Napovedi, da bi Lufthansa lahko prevzela polovico povezav Adrie, in s tem obdržala povezanost s transportnimi centri te letalske družbe, bi možnost, da bi EU odobrila subvencioniranje, zelo omejilo, saj že zdaj obstajajo alternativne povezave iz Ljubljane do Londona, Varšave, Bruslja, Moskve in Pariza.

Adria Airways se je v stečaju znašla zaradi slabega poslovanja lastnika 4K Invest.