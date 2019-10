4K Invest v preteklosti potopil že štiri podjetja

In medtem ko je število prizadetih povsem jasno, nihče z gotovostjo ne more trditi, kakšna je Adriina finančna luknja.

Nekdanji zaposleni v Adriji danes niso skrivali, kaj si mislijo o kapitulaciji Nemcev v Adrii. "Mislim, da so zbežali v Nemčijo in pustili za sabo skoraj 600 brezposelnih,"je dejal Primož Jovanović , predsednik sindikata pilotov.

Adria je namreč pod taktirko 4K Invest blestela v posojanju posadk tujim družbam, sami pa so nato najemali letala s posadko vred v Romuniji in drugih evropskih državah. Več o tem si preberite na tej povezavi.

Tragedija za zaposlene, a očitno posel kot običajno za ljudi povezane s 4K Invest. Ta je v preteklosti potopil štiri podjetja, v katera je - podobno kot v Adrijo - vstopil, da bi jih reševal. V stečaju je končala nemška medijska družba DAPD, nemški izdelovalec elektronike Flextronics in finski trgovec Antilla, kar je SDH ob prodaji Adrie navajal celo kot pozitivno referenco. Brez službe je ostalo 2300 ljudi.

Potopili pa so tudi letalsko družbo Darwin Airline. 4K je v švicarskega prevoznika vstopil kot veliki rešitelj. A namesto poplačila dolgov je izvedel 1,6 milijona evrov težko transakcijo v tujino. Zato stečaj danes preiskujejo tudi švicarske oblasti:"Švicarske oblasti skrbi, da medtem, ko je bil ta znesek izplačan, niso bile plačane druge obveznosti. Darwin je imel težave s plačevanjem obveznosti, hkrati pa ni imel težav s temi nakazili," pravi Thomas Jaeger, švicarski letalski analitik.

In na podoben način naj bi denar odtekal tudi iz Adrie. Tu pa so še mahinacije s prodajo blagovne znamke. Podjetju iz mreže 4K so jo prodali za 20 milijonov in nato zanjo plačevali licenčnino. S tem so si popravljali bilance in družbo ohranjali pri življenju ... Ob tem pa upali na naivnost države, ki bi v družbo metala nove milijone.