50 centov doplačila za (slab) razrez pice: milijonar v enem letu?

Njegov izračun: z ostrim rezalnikom za pico lahko pico razrežete na četrtine v dveh do treh sekundah. To je več kot dvajset pic na minuto, več kot 1200 na uro. Torej s šesturnim delovnikom in ob ceni 50 centov na razrezano pico bi lahko postali milijonar v enem letu z rezanjem pice, poroča merkur.de.

Seveda sarkastičen primer ne zdrži računovodske presoje. Niti kakšnih delavskih zakonov. Je pa dal nejevoljnim kupcem iztočnico, da izrazijo frustracije nad podražitvami in dodatnimi stroški, ki se na področju prehrane zadnja leta kar množijo.

Dejstvo, da se je picerija znašla centru pozornosti – in to vse prej kot pozitivne – pa niti slučajno ni bilo všeč lastniku picerije. Ob tem so se namreč kritiki obregnili še ob videz pice, ki naj bi bila "slabo razrezana".

Odzval se je prek italijanskih medijev in pojasnil: "Smo klasična picerija in ne restavracija s hitro prehrano, ki prodaja pico na kose. Gre torej za storitev, ki se zaračuna. Enako velja za škatle, ki jih moramo kupiti."

Seveda rezanje terja delovni čas in škatle niso zastonj. Kljub temu je težko reči, ali je doplačilo res upravičeno. Navsezadnje stranke, ki jim dostavijo pico, ne zasedajo prostora v restavraciji ali ustvarjajo umazane posode, ki bi jo bilo treba pomiti.

Kar je sicer nekaj, kar so opazili nekateri drugi italijanski gostinci. Primer, ki je prav tako razburil – dodatna dva evra za prazen krožnik.