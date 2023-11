500 največjih, med njimi Petrol: skupaj so vredni 13 bilijonov evrov

Vrh zaseda britanski Shell z letnim prihodkom 355,8 milijona evrov, sledita nemška Volkswagen in Uniper. Nemčija je tudi najbolj zastopana država na lestvici, tam je namreč sedež 80 družb, ki so se uvrstile na lestvico. 76 jih prihaja iz Velike Britanije, 71 je francoskih. Velikim trem sledita Nizozemska in Švica, ki imata na lestvici 37 oziroma 36 družb.

"Evropske korporacije so se morale v svojem zadnjem proračunskem letu soočiti s številnimi izzivi, vključno z vojno v Ukrajini in njenimi učinki na cene energije ter gospodarsko nestanovitnostjo zaradi visoke inflacije in obrestnih mer," je dejal urednik Fortunove lestvice 500 največjih Scott DeCarlo in dodal, da je je bilo kljub izzivom tudi veliko priložnosti za rast.

Večina podjetij na lestvici je starih in že dolgo uveljavljenih. Najstarejše je nemško Anheuser-Busch InBev, ki ima korenine v letu 1366.