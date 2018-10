56 ur nočnega dela, 24 ur nedeljskega dela ter 8 nočnih nadur

Delavec v proizvodnji v SIJ Metal Ravne je dobil približno 800 evrov neto plače. Morda za koga veliko, a treba je vedeti, kaj vse je moral narediti za ta denar. In to v težkih pogojih dela, na visoki temperaturi, v hrupu in prahu.

V podjetju SIJ Metal Ravne z več kot 1000 zaposlenimi zaradi nizkih osnovnih plač sindikat grozi z velikim protestnim shodom, če to ne bo dovolj, bodo, napovedujejo sindikalisti, stavkali. Vodstvo podjetja, ki posluje z dobičkom, je lani že zvišalo plače, razloga za nezadovoljstvo delavcev pa ne vidi samo v višini plač.