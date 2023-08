60-litrski rezervoar bencina dražji za 3,3 evra

Za liter kurilnega olja je treba odšteti 4,9 centa več, to je 1,130 evra. Te cene bodo veljale do vključno 14. avgusta.

Če ste imeli prazen rezervoar in ste ga napolnili še pred polnočjo, ste privarčevali med 3 in 4 evri, odvisno, kako velik je vaš rezervoar goriva.

Več kot 1,511 evra je bilo treba za liter neosvinčenega bencina nazadnje odšteti pred natanko enim letom, cena dizla pa se je danes povzpela najvišje po novembru lani.

Cene bencina in dizla na servisih zunaj avtocest so znova regulirane od 21. junija lani in bodo pod nadzorom vlade še vsaj do junija 2024. Od 13. septembra lani je regulirana tudi cena kurilnega olja. V skladu z vladno uredbo so omejene tudi marže trgovcev.

Na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah medtem cene trgovci določajo sami.