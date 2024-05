90 dni bo treba jasno označevati, da je pakiranje manjše, a cena enaka

Tamkajšnja Komisija za pravično trgovino (FTC) je namreč prakso nekaterih podjetij, ki znižujejo količino izdelkov ob ohranjanju enake cene, označila za nepošteno poslovanje, in v tem primeru predvidela kazni. Večina proizvajalcev predelane hrane ter gospodinjskih potrebščin, kot so toaletni papir, šamponi in detergenti, bo morala tri mesece posebej označevati na vidnem mestu, če bodo količino svojih izdelkov zmanjšali tako, da bo cena na enoto zrasla, poroča Reuters .

Proizvajalci in dobavitelji hrane v Južni Koreji bodo morali obvestiti kupce, če bodo zmanjšali velikost svojih izdelkov, ali pa jim bodo grozile globe.

Novo pravilo je že sprejeto, po prehodnem obdobju treh mesecev bo začelo veljati avgusta, ko bodo kršitelji začeli prejemati tudi kazni. Ko bodo pravilo prekršili prvič, jih čaka 3500 evrov globe, če ga bodo ponovili, bodo morali odšteti sedem tisočakov.

"Namen spremembe je bil preprečiti situacije, ko podjetja brez ustreznega obvestila zmanjšajo velikost, standard, težo ali količino svojih izdelkov, tako da potrošniki nevede nosijo breme znatnega povišanja cene," je pojasnila omenjena komisija.

Naraščajoče cene hrane in življenjskih stroškov so bile najbolj pereča tema pred parlamentarnimi volitvami prejšnji mesec, na katerih je vladajoča stranka predsednika Jun Suk Jeola doživela hud poraz. Junova vlada je sprejela različne ukrepe, da bi ukrotila rast cen, vključno z znižanjem carin na uvoz hrane in pritiskom na podjetja, da omejijo dvige cen, dodaja Reuters.

Prikrito višanje cen skozi zmanjšana pakiranja povzroča glavobole kupcem in vladam po vsem svetu, saj zavira potrošnjo s slabšo kupno močjo gospodinjstev pod pritiskom visoke inflacije in stroškov zadolževanja.

Sredi aprila je tudi francosko finančno ministrstvo obvestilo trgovce, da bodo morali obvestiti kupce o proizvodih, pri katerih se bo zmanjšala količina vsebine v embalaži, cena pa bo ostala enaka. Od julija do septembra bodo morala francoska maloprodajna podjetja obveščati potrošnike o prehranskih in drugih proizvodih, katerih cena ne bo sledila zmanjšanemu pakiranju, so pojasnili.