Odpuščanje v Adientu največje na Koroškem od avgusta 2010

Predstavnik ameriške multinacionalke Adient je v sredo zaposlene v slovenjgraški tovarni, kjer izdelujejo sestavne dele za avtomobilske sedeže in notranjo opremo avtomobilov, obvestil, da bodo do konca letošnjega leta tovarno v Slovenj Gradcu zaprli in da bo s tem delo izgubilo 430 zaposlenih.

Informacija je bila tako za delavce kot za sindikat veliko presenečenje, saj zaposleni po lanskem odpuščanju 119 delavcev v Adientu nadaljnjih odpuščanj glede na napovedi, da je dela dovolj do leta 2025, niso pričakovali.

Sekretar Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, ki pokriva območje Koroške, Jaka Šilakje za STA povedal, da bo sindikat zapiranju tovarne ostro nasprotoval. Več bodo povedali danes, ko je ob 14. uri pred podjetjem sklicana novinarska konferenca sindikata v podjetju. Izjavo bomo V ŽIVO spremljali na naši spletni strani.