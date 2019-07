Ameriški investitor v Adrii Airways pregleduje poslovanje

Ameriški investitor v Adrii Airways opravlja skrbni pregled poslovanja. Informacijo so nam potrdili tudi pri letalskem prevozniku, pri katerem že dlje časa ne skrivajo, da je prihod strateškega partnerja nujen, znova pa so bili skrivnostni ob vprašanju, za koga gre. Odločitev Američanov naj bi bila sicer znana v enem mesecu.

Direktor Holger Kowarschje na novinarski konferenci konec junija poudaril, da je Adria Airways regionalna letalska družba, ki povezuje Balkan z zahodom, ob tem pa dodal, da so priložnosti za rast omejene zaradi majhnosti države.Dejal je, da so se zato odločili, da postanejo del Star Alliance in sodelujejo tudi z Lufthanso. A to po besedah Kowarscha ni dovolj. Dodal je, da so vseskozi iskali strateškega partnerja in da se z nekaterimi interesenti pogovarjajo, da pa še ne more razkriti imen.

Spomnimo ...

Nekdanji nacionalni letalski prevoznik Adria Airways, ki je od leta 2016 v rokah družbe AA International Aviation Holding oz. nemškega sklada 4K Investments, se v zadnjih tednih sooča z vse večjimi težavami in kritikami zaradi številnih odpovedi letov in združevanj letov, ki naj bi bili po besedah Adrie posledica tehničnih in operativnih razlogov.