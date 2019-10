Po treh urah razprave o propadu Adrie krivca ali rešitve niso našli

Državni zbor v petek ob 19. uri zvečer, izredna seja odbora za finance in na pol prazna soba. Čeprav so bili na sejo vabljeni številni, se je večina očitno odločila, da bodo petkov večer preživeli na bolj zabaven in produktiven način.

Razprave se namreč ni udeležil nihče izmed treh Adrijinih sidikatov, tudi ne Svet delavcev, enako tudi ne stečajni upravitelj Pustatičnik. Za piko na i pa je, ker ni bil zadovoljen s seznamom vabljenih, sejo takoj na začetku protestno zapustil še eden od poslancev.

Drugi poslanec pa je ocenil, da je seja tako ali tako samo predstava za javnost. "Tole danes je sedmina in nič drugega," je bil kritičen Soniboj Knežak. "Zavozili smo, ste, so, na celi liniji. 500 ljudi je danes na zavodu. Sram me je, ko tole poslušam in tole gledam."

Član SD jih je med drugim celo opozoril, da so tudi oni krivi za propad Adrie, saj se je za težave vedelo leta, zelo konkretno pa do letošnjega marca nihče ni naredil ničesar.

"Danes pa si mahate vsi, ki ste že leta v politiki ... Odlično ste naredili, smo naredili,"nadaljuje Knežak.

A ker je seveda vedno lažje obtoževati druge kot pomesti pred svojim pragom, je bil seznam krivcev z vsakim sogovornikom daljši. Na njem so se znašli celo ljudje, ki so Adrio vodili pred pol stoletja, pa seveda vsi člani vlade, ki je Adrio uvrstila na seznam podjetij za prodajo, pa vlada, ki jo je dejansko privatizirala, takratna uprava SDH, njihovi nadzorniki in še in še.

SDH je naredil, kar mu je bilo naročeno, in to je naredil profesionalno, je svoje predhodnike branil predsednik uprave SDH Gabrijel Škof. Država je vanjo v devetih letih vložila več kot 93 milijonov evrov, jo že leta 2012 neuspešno poskušala prodati, 2016 pa je SDH naredil edino stvar, ki jo je lahko: prodal jo je edinemu od 122 pozvanih invsestitorjev, ki jo je sploh želel.

"Če ne bi bila AA prodana takrat, ko je bila, bi šla v stečaj v zelo kratkem času,"pravi Škof.

Tri ure kasneje enotnega krivca niso našli, rešitev še manj.