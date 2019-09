Adria Airways bi lahko ostala brez vseh letal Bombardier CRJ 900

Adria ima po lastnih navedbah iz ponedeljka v svoji floti tri letala Airbus 319 (vsa od njih izvajajo redne dnevne operacije), šest letal CRJ900 (redne operacije izvajajo štirje od njih, dva sta na rednem servisu), dve letali CRJ700 (obe letali izvajata redne dnevne operacije) in šest letal Saab2000 (eno od njih izvaja redne operacije, tri letala so na rednem servisu, dve letali pa nista vpisani v register).

Sedaj s končanjem sodelovanja grozi tudi ameriška družba Aero Century. Tej je, kot so navedli na svoji spletni strani, Adria v petek že vrnila eno od letal. Po pojasnilih Adrie so letalo z registracijo S5AAL vrnili "zaradi optimizacije obstoječe flote družbe glede na predviden urnik letenja v zimski sezoni".

Drugače navajajo v ameriški družbi, ki daje v najem letala. "Po mesecih sodelovanja z Adrio Airways, ki je skušala izboljšati svoj finančni položaj, smo obvestili Adrio, da s takojšnjim delovanjem prekinjamo pogodbo za najem dveh letal CRJ 900, ker družba ni plačala svojih dolgov," so v ponedeljek zapisali iz Aero Century.

Če Adria ne bo poravnala dolgov do petka, bodo odpovedali še najemno pogodbo za četrto od letal. "Omenjena tri letala nameravamo kar se da hitro prevzeti nazaj v svojo last in jih pripraviti za nadaljnjo oddajo ali prodajo," so dodali.

Adria Airways je zaradi finančnih težav za danes in sredo začasno prekinila izvajanje večino letalskih operacij; ohranila je le povezavo z najpomembnejšim vozliščem nemške Lufthanse v Frankfurtu.

Po poročanju medijev se je sinoči ob devetih zvečer iztekel "ultimat Adrie Airways", da jim država da štiri milijone premostitvenega posojila oziroma poroštva. Predstavniki vlade so to možnost v zadnjih dneh že večkrat zavrnili in poudarili, da je letalski prevoznik od leta 2016 v zasebni lasti, zato mu ne morejo več pomagati.