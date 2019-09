Adria Airways in sindikat prometnih pilotov podpisala novo kolektivno pogodbo

Poslovodstvo Adrie Airways in Sindikat prometnih pilotov Slovenije sta danes podpisala novo kolektivno pogodbo. Stavke, ki je bila napovedana v terminih od 18. do 20. septembra in od 30. septembra do 2. oktobra, tako ne bo, so sporočili iz letalskega prevoznika.

"Podpis kolektivne pogodbe pomeni umiritev delovnih razmer v podjetju ter nadaljnjo osredotočenost vodstva na stabilnost poslovanja in izvajanja storitev. Družba Adria Airways bo svoje polete opravila po predvidenem voznem redu," so sporočili z Adrie Airways.

Letalski prevoznik, ki je od leta 2016 v lasti družbe AA International Aviation Holding oziroma posredno v pretežni lasti nemškega sklada 4K Investments, se sicer že nekaj časa sooča s finančnimi težavami, prav tako še vedno niso javno objavljeni njihovi lanski poslovni rezultati.

Agencija za civilno letalstvo je medtem prejšnji teden uvedla postopek za ohranitev operativne licence Adrie Airways, odločitev glede licence pa bodo predvidoma sprejeli do konca oktobra.

V Adrii so ob tem poudarili, da izpolnjujejo vse pogoje za doseganje visokih standardov varnosti v zračnem prometu, kar dokazujejo tudi z več certifikati, "med drugim z zelo zahtevnim CARA certifikatom, ki ga poleg Adrie Airways poseduje le še omejeno število letalskih prevoznikov v Evropi".

Adriino revidirano poročilo za lansko leto, ki še ni bilo javno objavljeno, je po navedbah časnika Finance razkrilo, da je imela družba že konec prejšnjega leta več kot 10 milijonov evrov negativnega kapitala. Pravila za operativno licenco določajo, da bi moral prevoznik dokazati finančno sposobnost, da lahko pokriva svoje obveznosti.