Letalske zamude v Evropi se bodo letos še podvojile

Povprečne zamude na posamezni let v Evropi so se lani v primerjavi z letom pred tem podvojile.

Adria Airways je podobno kot ostali evropski prevozniki v preteklem letu zaradi omejitev v zračnem prostoru, vremenskih razmer in pomanjkanja posadk zaznala povečano število nepravilnosti v operativnem urniku, ki so se odražale v zamudah in odpovedi poletov. Ob vse večji preobremenjenosti zračnega prostora se težave obetajo tudi letošnje poletje.

"Z operativnega stališča je pred nami izredno zahtevno obdobje, saj se bomo vsi evropski letalski prevozniki znova soočali s številnimi izzivi. V naših dnevnih operacijah že čutimo prve posledice omejitev zračnega prostora nad Evropo, tega bo predvsem v poletnih mesecih še bistveno več. Zamude so neizbežne in tako kot prevozniki, se morajo tudi potniki na to pripraviti že danes," je v sporočilu za javnost izpostavil direktor sektorja Operativa v družbi Adria Airways Tadej Notersberg.

Pojasnil je, da gre za zamude, na katere kot prevoznik težko vplivajo in se jim ne morejo izogniti. Kar se tiče pomanjkanja posadk, s čimer so se soočali lani, pa je letos stanje boljše. "Že lani smo močno okrepili zaposlovanje in usposabljanje članov posadk, s čimer nadaljujemo tudi v letošnjem letu. Pričakujem, da bomo okoliščine, na katere imamo neposreden vpliv, obvladovali, saj smo se nanje dobro pripravili," je zagotovil.

Napovedi za letošnje poletje po podatkih Eurocontrola sicer niso vzpodbudne. Pričakuje se, da se bodo zamude, katerih vzrok je zasičenost zračnega prometa, v letošnjem poletju še povečale oziroma znova podvojile, kar pomeni še več zamujenih poletov kot v pretekli sezoni.