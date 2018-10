Adria Airways tik pred razpadom?

Na družbenih omrežjih kroži celo šala, da če želiš videti celo Evropo in ne zgolj destinacijo, kamor si namenjen, se pelji z Adrio Airways. Stvar je daleč od šale, če bi Javna agencija za civilno letalstvo prizemljila letala našega največjega letalskega prevoznika, ker ta ne bi imela dovolj denarja za zagotavljanje varnih letov. Takšen epilog bi imel daljnosežne posledice za Slovenijo.

Letala Adrie Airways so sicer prvič poletela že 1964, družba pa je skozi leta postala simbol slovenskega letalstva. Zdaj je že dve leti v rokah nemškega lastnika, investicijskega sklada 4K Invest, a kot je ugotovil nadzor agencije za civilno letalstvo, je družba v slabi finančni kondiciji. "Na dan 31. 12. 2017 niso izkazovali insolventnosti, posledica tega je bila, da je agencija izdala odločbo, s katero je naložila letalskemu prevozniku, da uredi stanje," je razložil direktor agencije Rok Marolt za oddajo 24UR ZVEČER.

Finančne težave se vlečejo že leta

Sicer pa se finančne težave Adrie Airways vlečejo že leta. Družba ima zdaj na razpolago dva meseca, da agencijo 'pomiri' z ustrezno finančno sliko, v nasprotnem primeru lahko ostane brez licence za letenje. "O potencialni izgubi operativne licence lahko govorimo samo v primeru, če družba ne bi izkazovala zadostnih finančnih sredstev, ki zagotavljajo varno letalsko operacijo,"je povedal Marolt.

Zaradi številnih odpovedi letov, za katere ne prejmejo pravočasno obvestil, v družbi že mesece mirijo svoje potnike. Podobnim zgodbam smo sicer lahko bili priča že lansko leto. "Ravno sem priletel iz Tirane, urejal sem vse potrebno, šel skozi varnostni pregled, ko so mi povedali, da je let odpovedan in da naj se oglasim na okencu od Adrie," je svojo izkušnjo z letalskim prevoznikom opisal eden izmed potnikov.

'Adria Airways je v dobrem stanju in zre z zaupanjem v prihodnost'

O ugotovitvah agencije za civilno letalstvo glede slabega finančnega stanja pa v družbi podrobnejših pojasnil ne dajejo."Adria Airways je nenehno v stiku s pristojnimi organi, prav tako delamo na rešitvah, ki bodo izboljšale operacije in poslovanje. Adria je v dobrem stanju in zre z zaupanjem v prihodnost," so zapisali.

Optimizem pa z njimi ne deli zagrebški strokovnjak za civilno letalstvo Alen Ščurić, ki družbi napoveduje negotovo prihodnost, obenem pa nas opominja, da je dobro razvit zračni promet nuja vsake dobro razvite države. "Vedeti morate, da 4K ni investicijski sklad, ki letalske družbe kupuje zato, da bi na njih zaslužil, ampak da bi jih prodal, spravil v bankrot in nato zaslužil na račun tega, kar je recimo naredil z letalskim prevoznikom Darwinom, ki ni veliko manjši od Adrie,"je poudaril sogovornik.

Primer Adrie Airways in njene finančne situacije pa trenutno odpira tudi dileme glede tega, kaj pomeni finančna sposobnost letalskega prevoznika. V agenciji za civilno letalstvo skušajo pridobiti jasen odgovor na vprašanje, ali pomeni samo zadostno količino finančnih sredstev za varno delovanje ali likvidnost družbe v celoti. Za podrobnejša pojasnila o tem, kaj za takšne primere določa evropska uredba, pa so se skupaj z ministrstvom za infrastrukturo obrnili tudi na Evropsko komisijo.

Od prejeta odgovora bo odvisna tudi nadaljnja usoda letalskega prevoznika, ki ga nakljub tujim lastnikom še vedno enačimo s slovenskim in ga štejemo kot nacionalnega.