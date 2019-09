'Vodstvo Adrie od države ne pričakuje pomoči, ampak le poroštvo za kredite'

Nekdanji predsednik uprave Adrie Peter Grašek je prepričan, da je napočil čas za akcijo. "Če Adrie ne bo, bo cel kup linij preneha delovati, zato bo potrebno potovati preko tretjih letališč. To pomeni cel kup dodatnih stroškov, ki bodo obremenjeval celotno gospodarstvo," jke opozaril Grašek in predstavil načrt rešitve. "Če bi bil jaz odločevalec bi predlagal, da se jim odobri kredit, pod pogojem, da zastavijo Adrio Airways kot garancijo, in če kredit ni odplačan, v tem primeru lastništvo dobi država. Nato bi postavil svojo upravo. To bi kupili dragocen čas, da se izdela nek sanacijski načrt in omogočili Adrii da ponovno zaživi." Grašek je še opozoril na nezaslišano aroganco lastnika. "Namesto, da država njemu postavlja pogoje, on pogoje postavlja državi. V zadnjih treh letih se je nemo opazovalo, pristojni bi morali ukrepati, ko so videli kako lastnik slabo upravlja z Adrio Airways,"je bil oster Grašek. Ob tem je Gordana Boberić dodala, da "Adria ni bila nikoli prodana, pač pa podarjena."