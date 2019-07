Adria Airways zanika, da so ameriški investitorji 'odkorakali'  

Kdaj in predvsem kako, torej ali Mesa razmišlja o nakupu celotnega podjetja ali samo dela, kakšen poslovni model bi izbrali in ali bi po prevzemu blagovna znamka Adria Airwys še obstajala, v Adrii niso pojasnili.

Američani tako že skoraj mesec dni izvajajo skrbni pregled, kar potrjujejo tudi pri našem letalskem prevozniku, od koder so nam sporočili: "Skrbni pregled in pogajanja s potencialnim investitorjem intenzivno potekajo. V Adrii verjamemo, da se bo transakcija uspešno zaključila."Danes so nekateri mediji pisali, da naj bi Američani Adrio že davno zapustili in da gre le za kupovanje časa pri upnikih. V Adrii Airways smo preverili, če to drži, kar pa so zanikali: “ Navedbe medijev o prekinitvi pregleda ne držijo. Kot smo že večkrat potrdili medijem, skrbni pregled družbe poteka, služil bo kot podlaga za potencialni dogovor o poslovnem sodelovanju s strateškim partnerjem."

Adria Airways se že nekaj let sooča s finančnimi težavami, pretresi in težave v evropskem letalskem sektorju pa niso pripomogli k stabilizaciji razmer. Zato v družbi s pomočjo njihovega nemškega lastnika 4K Invest iščejo strateškega partnerja. Kot smo razkrili včeraj, naj bi se za sodelovanje zanimala ameriška družba Mesa Airlines. V tem trenutku že preučujejo poslovanje našega letalskega prevoznika, njihova končna odločitev, ali bodo vstopili oziroma kupili Adrio, pa naj bi bila znana do konca poletja.

Ameriška družba Mesa Airlines sicer ni povsem klasična letalska družba, a se na letala zagotovo spozna bolje kot kakšen finančni sklad. Njihova primarna dejavnost je namreč posoja takšnih letal in tudi posadk uveljavljenim letalskim družbam. Trenutno predvsem Unitedu in American Airlines. Njihova flota trenutno šteje 145 letal, družba ima v ZDA tudi osem baz. Letijo predvsem na območju Severne, pa tudi Srednje in Južne Amerike. V svojih vrstah imajo zaposlenih 1358 pilotov, 1287 stevardes, 426 mehanikov in še nekatere druge profile – skupaj skoraj 3500 zaposlenih.

In kako je s poslovanjem? Pri Mesi v zadnjih letih beležijo rast prepeljanih potnikov, ki se počasi bliža desetim milijonom. Zato jim rastejo tudi prihodki – samo lani so zabeležili več kot 570 milijonov evrov prometa.

V Adrii Airways priprava pogodb za bazno vzdrževanje

Adria Airways po sklenitvi pogodbe za linijsko vzdrževanje sedaj pripravlja še pogodbe za bazno vzdrževanje. Postopek izbire je zaključen, podpis pogodb, ki bo v prihodnjih dveh tednih, pa je v pripravi, so v letalski družbi pojasnili za STA. "Pri izboru izvajalcev baznega vzdrževanja smo sledili visokim standardom kakovosti, brezkompromisni varnosti in konkurenčnim storitvam. Z izbranimi izvajalci smo zelo zadovoljni in prepričani smo, da smo za naše zahteve in pričakovanja izbrali odlične partnerje," so navedli v Adrii Airways.

Do konca avgusta bo sicer linijsko in bazno vzdrževanje letal za letalskega prevoznika opravljala Adria Tehnika, s katero Adrii Airways ni več zadovoljna, po preteku pogodbe pa bo linijsko vzdrževanje prevzela danska družba Northern Aerotech. To bo novi ponudnik izvajal na matičnih Adrijinih letališčih v Ljubljani in v švicarskem Luganu.