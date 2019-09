Adria ostaja na tleh in brez vseh Airbusovih letal

Agencija je sicer dala Adrii Airways na voljo še teden dni, da predloži potrjen finančni načrt prestrukturiranja, sicer ji bo odvzela licenco za letenje. V tednu dni mora pripraviti potrjen načrt prestrukturiranja, podkrepljen med drugim s podpisanimi najemnimi pogodbami za letala in vpisom v spričevalo letalskega prevoznika.

Letala Adrie so na tleh že od torka, v družbi, ki je zaradi dolgov ostala brez dela flote, pa potnikom svetujejo, da še pred prihodom na letališče preverijo, kdo operativno izvaja njihov let in se, v kolikor je to Adria Airways, obrnejo na prodajno mesto, kjer so kupili letalske vozovnice.

Namesto Adrie bi v Ljubljano leteli Austrian, Lufthansa, Swiss in Brussels airlines

Problematika Adrie Airways zaposluje tudi predstavnike vlade. Možnosti za pomoč države so sicer omejene. Družba je bila namreč dokapitalizirana leta 2011 s 70 milijonov evrov, do nove možnosti za dokapitalizacijo pa mora preteči deset let.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je v sredo obljubil hitro ukrepanje in dejal, da Adria potrebuje celovito lastniško, finančno in poslovno prestrukturiranje in da bodo rešitve iskali v teh okvirjih.