Adria Tehnika se združuje s srbsko JAT Tehniko

Deluje v dveh hangarjih s površino več kot 20.000 kvadratnih metrov. Večji objekt lahko sprejme največja, širokotrupna letala. Podjetje ima certifikata EASA PART-145 in FAA FAR 145 ter skupaj z evropskim certifikatom o oblikovanju še EASA PART-21J. S sodobnimi delavnicami in infrastrukturo vključujejo in izvajajo skoraj vse potrebe po vzdrževanju, kot so kompozitna in konstrukcijska popravila, trgovina z motorji z namensko preizkusno celico.

Z pridobitvijo JAT Tehnike se bo ozemeljska pokritost Avia Prime povečala, saj s tem širi kapacitete osnovne dejavnosti na celotno Evropo. V petih bazah se bo sedaj izvajalo celovito vzdrževanje letal, prav tako pa se bo povečal tudi portfelj kupcev. Skupno število mest za ozkotrupna letala se bo povzpelo na 34, skupaj s tremi neodvisnimi mesti za širokotrupna letala. Kapaciteta hangarja bo presegla 50.000 kvadratnih metrov, še sporočajo.