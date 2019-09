Adrii naj bi zasegli prva letala

Lizinške hiše naj bi Adrii Airways zaradi neporavnanih obveznosti odpovedale lizinške pogodbe za dve letali Bombardier CRJ900, poročata Siol in Finance. Letala naj bi prizemljili s petkom. Prvi mož Adrie Holger Kowarsch to zanika. Kot je povedal za STA, pogajanja z lizinškimi hišami še vedno potekajo.

Adria ima trenutno v floti 16 letal, vendar številna od njih skupaj s posadko oddaja v najem drugim letalskim družbam. Kot poroča Siol, ni izključeno, da bo Adria v naslednjih dneh ostala še brez nekaterih drugih letal. Po neuradnih informacijah portala naj bi lastniki letal Airbus, ki jih najema Adria, preverjali, ali v Ljubljani ustrezno skrbijo zanje. V skrajnem primeru bi lahko odpovedali lizinške pogodbe.

Po javno dostopnih podatkih je Adria za petek že odpovedala najmanj štiri lete, tudi v Zürich, kamor bi moralo leteti eno od omenjenih letal. Ali bodo zagotovili nadomestno letalo, ni znano. Do številnih zamud in odpovedi letov je sicer prišlo že danes. Med drugim so potniki Adrie zaman čakali lete v Pariz, Kobenhavn in Amsterdam. Odpovedani so bili tudi leti v Bruselj, Tirano in Prago.