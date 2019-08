Adrijinim pilotom prekipelo: septembra bodo stavkali

Veljavna kolektivna pogodba poteče to nedeljo, sindikat pilotov pa je poslovodstvo Adrie Airways k začetku pogajanj o novi pozval že konec lanskega poletja. A aktivne pogovore so začeli šele v začetku letošnjega junija in doslej jim še ni uspelo priti do točke, ko bi že lahko sklenili sprejemljiv osnutek nove kolektivne pogodbe, so danes sporočili iz sindikata.

Kot so pojasnili, si želijo predvsem urediti delovne pogoje pilotov, saj so ti ob trenutni obliki dela postali nevzdržni. "Svoj glavni cilj smo večkrat poudarili tudi delodajalcu, obenem pa ga tudi pozvali, naj nemudoma preneha z neprestanimi kršitvami obstoječe kolektivne pogodbe," so zapisali.