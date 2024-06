Kdo bo plačal (okoljski) davek? AI nenasitna elektrike in vode

Umetna inteligenca je lahko nevarna. Toda glavno tveganje morda ni tisto, pred katerim svari Hollywood – zlonamerna superinteligenca, ki želi uničiti človeštvo. Namesto tega bi lahko bila usodna njena nenasitna potreba po energiji in naraščajoč ogljični odtis, kar bi vplivalo na vse več požarov v naravi, poplav in vseh drugih ekstremnih vremenskih pojavov, ki jih prinašajo podnebne spremembe.

OGLAS

Umetna inteligenca FOTO: Midjourney icon-expand

Medtem ko naj bi bilo varovanje okolja ena glavnih prioritet zahodne politike, se ta – zanimivo – ne ukvarja z novejšimi grožnjami okolju. Umetna inteligenca, ki jo želijo tako tehnološka podjetja kot vlade uvesti v vse pore družbe, predstavlja veliko grožnjo, opozarja Nikkei Asia. Toda okoljski stroški umetne inteligence so bili do zdaj na dnu prednostnih seznamov večine vlad in uporabnikov daleč za pomisleki, kot so kršitve avtorskih pravic, izgube delovnih mest ali možnostjo, da AI uide izpod nadzora. Pa čeprav strokovnjaki vse bolj poudarjajo podnebna tveganja, kot so ogromne potrebe po energiji in vodi, vse večji izpusti in elektronski odpadki, ki prihajajo z usposabljanjem in uvajanjem eksponentno večjih modelov umetne inteligence.

Po oceni Mednarodne agencije za energijo (IEA) se bo med letoma 2022 in 2026 skupna poraba električne energije v svetovnih podatkovnih centrih podvojila in leta 2026 dosegla več kot 1000 teravatnih ur, kar je približno enako celotni letni porabi Japonske.

"Vnašanje poizvedbe v OpenAI's ChatGPT se morda ne zdi energijsko intenzivna dejavnost. Približno 200 milijonov ljudi po vsem svetu vsak mesec izvede ta postopek. Toda samo ena taka poizvedba bi lahko porabila med 50- in 90-krat več električne energije kot tradicionalno iskanje po Googlu, je pokazala analiza Wima Vanderbauwhedeja, profesorja računalništva na Univerzi v Glasgowu," poudarjajo pri Nikkei Asia. In nadaljujejo – ustvarjanje ene slike AI porabi toliko energije kot 522 polnjenj pametnega telefona. Ustvarjanje 1000 slik bi lahko izpustilo toliko ogljikovega dioksida kot vožnja dobrih sedem kilometrov s povprečnim osebnim vozilom na bencinski pogon. In poraba energije bo le še večja, ko bo AI postal zmogljivejši. Razvijalci so že predstavili možnosti pretvorbe besedila v video, ki bodo porabile še veliko več energije.

Strokovnjaki priznavajo, da razsežnosti porabe energije, ko gre za AI, sploh še niso jasne. Robert Pritchard, glavni analitik podjetniške tehnologije in storitev pri GlobalData, razlaga, da so glavni krivci za porabo energije podatkovni centri: "Treba je opozoriti, da je velik del vpliva na okolje skrit v pospešeni gradnji novih podatkovnih centrov, pa tudi v nenehnem povpraševanju po energiji in vodi." Mnogi strokovnjaki tako verjamejo, da bodo viri umetne inteligence odločilni dejavniki, ki bodo poganjali splošno gospodarsko in geopolitično konkurenčnost držav. In to vpliva tudi nekritičnost politike, ko gre za "nezelene" vidike AI. Države po vsej Aziji in po svetu tako tekmujejo, kdo bo zgradil več podatkovnih centrov in prednjačil v nekritični digitalizaciji.

Na Kitajskem naj bi se kapacitete podatkovnih centrov do 2030 podvojile, po podatkih IEA pa se bo prav v tej državi najbolj povečalo povpraševanje po električni energiji, pri čemer bodo podatkovni centri do leta 2026 predstavljali skoraj šest odstotkov celotnega povpraševanja po električni energiji. Indija in jugovzhodna Azija sta tisti, ki bosta v naslednjih nekaj letih poganjali rast svetovnega povpraševanja po električni energiji, v veliki meri zaradi hitre digitalne in gospodarske širitve.

Podatkovni centri pa niso le lačni energije, so tudi žejni. Oprema v centrih se med obdelavo podatkov segreva, za hlajenje pa so potrebne ogromne količine vode. Think tank China Water Risk s sedežem v Hongkongu ocenjuje, da je trenutna letna poraba vode v podatkovnih centrih na Kitajskem približno 1,3 milijarde kubičnih metrov, kar je skoraj dvakrat več od količine, ki se uporablja za gospodinjstva in storitve v mestu Tianjin, kjer živi 13,7 milijona ljudi, izpostavlja Nikkei Asia. Do leta 2030 bi lahko skupna poraba vode v podatkovnih centrih na Kitajskem dosegla več kot tri milijarde kubičnih metrov, kar je več kot dovolj za pokritje letne porabe vode v stanovanjskih objektih v Singapurju.