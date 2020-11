Air France začasno ukinja številne lete, tudi v Slovenijo

Francoski letalski prevoznik Air France je zaradi novih ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa začasno ukinil številne lete po Evropi, med 7. novembrom in 16. decembrom tudi v Slovenijo. Prihodnji teden bodo leteli po načrtih, da se lahko potniki vrnejo, so zapisali na spletni strani. Zadnja leta v Slovenijo bosta v ponedeljek in četrtek.

Kot je na Twitterju zapisalo slovensko veleposlaništvo v Franciji, Air France med 7. novembrom in 16. decembrom začasno ukinja lete Ljubljana–Pariz zaradi ponovne karantene v Franciji. Zadnja leta bosta še 2. in 5. novembra. Letalski prevoznik je potnike opozoril, da morajo na spletni strani francoske vlade izpolniti obrazec, ki bo potrjeval namen njihove poti. "Trenutno je še prezgodaj, da bi ocenili, kako bodo omejitve vplivale na naše delo. V prihodnjem tednu bodo sledile nove prilagoditve letov,"so navedli na spletni strani. icon-expand Air France FOTO: AP Prejšnjo nedeljo je sicer v letalskem prometu začel veljati zimski vozni red. Air France je napovedal, da bo Slovenijo s Parizom sprva povezoval trikrat tedensko, postopoma pa naj bi znova prešel na dnevno letenje. Sedaj je te lete odpovedal. V Franciji od sobote znova po vsej državi velja karantena, s čimer želijo zajeziti drugi val epidemije covida-19. Francoski predsednik Emmanuel Macron je v sredo ob napovedi ukrepa pojasnil, da bodo lahko ljudje tako kot spomladi dom zapustili, samo če bodo šli na delo, k zdravniku, pomagat sorodniku, po nujnih nakupih ali za kratek čas na zrak. icon-expand