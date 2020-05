Air Serbia kot prva po epidemiji na ljubljanskem letališču

Na ljubljanskem letališču bodo po mesecih zatišja zaradi pandemije covida-19 danes dočakali prvi redni potniški let. Prva letalska družba, ki ponovno vzpostavlja redno letenje na Brnik, je Air Serbia. Njeno letalo tipa ATR72, ki bo prispelo iz Beograda, bodo na letališču pozdravili okoli 9. ure.

Prvi redni letalski prevozi se na ljubljansko letališče vračajo dva tedna in pol, potem ko je vlada z 12. majem ponovno dovolila mednarodni letalski potniški promet. Ta je v okviru ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa obstal 17. marca. Na letališču so v tem čas sprejeli vse ukrepe za varen zagon potniškega prometa.

Prevoznik Air Serbia je lete v Beograd, ki bodo potekali dvakrat tedensko, najavil do 15. junija, nato pa bodo pogostost prilagodili dejanskemu povpraševanju. Air Serbii bo sledila Lufthansa, ki bo sredi junija z Brnika začela dnevno leteti v Frankfurt, konec junija pa lete iz Ljubljane načrtuje tudi Air France, in sicer dvakrat tedensko.

Časovnica vzpostavitve potniškega prometa z brniškega letališča bo precej odvisna od odprtja in pogojev prehajanja mej. Prav tako bo odvisna od uspešnega spopadanja s koronavirusom po Evropi in uspeha pri oživljanju gospodarstva ter zagonu turizma. Velik vpliv na letalski promet pa bo imelo tudi to, v kakšni kondiciji bodo naslednje mesece pričakali letalski prevozniki.