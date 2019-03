Airbus prejel naročilo za 300 novih letal, Boeing MAX še vedno prizemljen

Airbus je s kitajskim podjetjem CAS, ki letala kitajskim letalskim družbam ponuja za najem ali nadaljnjo prodajo, podpisal dogovor o naročilu 300 novih letal. Dogovor je bil sklenjen med obiskom kitajskega predsednika Ši Džinpinga v Parizu. Trg letalskih proizvajalcev ima že težave z dobavami novih letal, saj so potrebe trga večje od proizvodnih možnosti.

CAS je danes v sporazumu podpisal namero o prevzemu 290 novih letal Airbus A320neo in 10 letal Airbus A350 XWB. Posel je po ceniku vreden več kot 30 milijard evrov, a so Kitajci izposlovali popuste, ki pa niso javni. Airbus je za posodobljeno letalo A320neo po predstavitvi leta 2010 v dveh letih dobil več kot 2.000 naročil in A320neo je s tem postal najbolj prodajano letalo v komercialnem letalstvu v zgodovini. Airbus je prejel več kot 6.500 naročil tega modela. Če upoštevamo še novo kitajsko naročilo, je ta številka zdaj 6.800. To ne bo majhen zalogaj za Airbus, saj trenutno lahko proizvedejo približno 60 novih letal A320 na mesec.

Cena novega A320neo je približno 74 milijonov evrov. FOTO: AP

Boeing 737 MAX je še vedno prizemljen in se bori tudi z odpovedmi naročil.Letalske družbe po svetu so naročile malo več kot 5.000 novih maxov, če se napovedane odpovedi uresničijo, pa bo skupno število naročil padlo pod 5.000. Odpovedi naročil novih maxov in preusmerjanja na Airbus se ne pričakuje, kajti produkcijska kapaciteta v Airbusu je že na meji zmogljivosti in dolga čakalna doba za nove A320 je le eden od razlogov, zakaj bodo številne družbe ostale pri Boeingu. Čakalna doba je sicer zaupen podatek, a neuradno se govori o skoraj desetletnem čakanju na novo letalo.

Airbus mora v naslednjih letih izdelati najmanj 852 novih A350 XWB. FOTO: AP

Odmikanje od Boeinga je nerealno pričakovati, saj bi bilo pomanjkanje letal za potrebe komercialnega letenja v tem primeru že kritično, kajti trg trenutno potrebuje več letal, kot jih lahko izdelata tako Airbus kot Boeing. Ravno to vrzel v produkcijskih kapacitetah dveh gigantov letalskih proizvajalcev poskušajo zapolniti kitajski Comac, ruski Suhoj, brazilski Embraer in številni drugi. Airbus je v prejšnjem letu že delno prevzel proizvodnjo kanadskega Bombardierja, ki bo pod označbami Airbusovih modelov izdeloval novi A220 (Bombardier CSeries). Serija letal CSeries in Bombardier je bila pod hudim mednarodnim pritiskom, saj se je Boeing pred leti pritožil ameriški organizaciji za trgovino, da je kanadsko podjetje prodajalo letala C300 po absurdno nizkih cenah. Ta je nato odločila Boeingu v prid, naložila 300 odstotkov uvozne dajatve na letala in sprožila celo diplomatski spor med ZDA, Kanado in Veliko Britanijo. Airbus je tako s strateškim nakupom CSeries pri gradnji in prodaji letal s 100 do 150 sedeži prehitel Boeing, ki razmišlja o prevzemu brazilskega letalskega giganta Embraer.

Airbus ima že več kot 500 naročil novih A220. FOTO: Airbus

A220 je sicer letalo z od 100 do 150 sedeži in z enim prehodom. Airbus ima v svojih knjigah naročila za več kot 500 teh letal in je prepričan, da bo lahko z njim prepričal velik del trga. V prihodnjih 20 letih naj bi letalski prevozniki v tem segmentu povpraševali po najmanj 7000 letalih. Prav tako pri Airbusu razmišljajo o povečani varianti letala A220, ki bi ga lahko ponujali ob boku A320. Naročilo 300 letal je eno večjih, ki jih je Airbus prejel v zadnjih letih iz Azije. Ni pa to največje naročilo v zgodovini evropskega proizvajalca, saj so konec leta 2017 z ameriško družbo, ki prav tako v najem ponuja letala, podpisali sporazum o nakupu 430 letal. Kitajska podjetja so v zadnjem desetletju pri Airbusu oddala številna naročila in predstavljajo že skoraj 20 odstotkov vseh naročil. Država z največjim številom prebivalcev nova letala zelo potrebuje, saj zaradi močne gospodarske rasti v regiji pričakujejo, da bodo v naslednjih 20 letih potrebovali več kot 7.400 novih. Airbus je v napovedi trga med letoma 2018 in 2037 navedel, da pričakuje, da bo globalni trg do leta 2037 potreboval 37.000 novih letal.