Ali bo hrvaški prevzem Celjskih mesnin padel v vodo?

Kaj je razlog za blokado premoženja in kako se je na to odzval direktor in solastnik Celjskih mesnin Krivec? Junija smo že poročali o prvem preobratu, ki se je zgodil dva tedna po objavi, da je hrvaška skupina Braća Pivac prevzela 40 odstotkov Celjskih mesnin. In da namerava prevzeti tudi preostalih 60, ki jih preko celovške družbe obvladuje Krivec.

Tedaj je celjsko okrožno sodišče s plombo najprej zamrznilo celoten proces prodaje. In sicer zaradi odprtega kazenskega postopka, v katerem NPU preiskuje domnevne poslovne prevare pri lastninjenju Celjskih mesnin, v povezavi z Engotušem nekdaj najbogatejšega Slovenca Mirka Tuša. Zdaj je, kot so razkrili kolegi iz portala Necenzurirano, roka slovenskega tožilstva segla še v Avstrijo. Celovško sodišče mu je namreč prepovedalo razpolaganje s svojim deležem. Kar pomeni, da hrvaška skupina v prihodnjih mesecih ne more pridobiti večinskega deleža. Krivec je v kratkem telefonskem pogovoru odgovoril, da so to zanj stare zgodbe. In da to ni konec zgodbe s prodajo enega največjih slovenskih živilskih koncernov, ki zaposluje okoli 350 ljudi in je očitno zašel v določene finančne težave.