Ali bo najdražji projekt ta hip v državi uspel obstati na začrtanih tirnicah?

A zakaj traja toliko časa? Jasno je namreč, čigava ponudba je najdražja in čigava najcenejša.

Popolnoma jasno, a kaj ko pri nas ne moremo izpeljati nobenega večjega gradbenega javnega razpisa brez pritožb in razveljavitev. Glavna težava, s katero se 2TDK ukvarja že dober mesec, ni napaka v tabeli, ki so jo naredili - to napako so namreč odpravili v enem dnevu. Pač pa referenca najcenejšega ponudnika, ki jo je po izbiri izpodbijal Petričev Kolektor. Po naših informacijah so šli predstavniki podjetja tudi na teren, v Pesnico, kjer so iskali dokaze, ali je zid, ki tam stoji in služi za referenco, res primernih dimenzij, ali ne.