Slovenci imamo na bančnih računih skoraj 20 milijard evrov, kljub temu da so obrestne mere izjemno nizke. Pa bomo za privarčevani denar morali kmalu plačevati tudi ležarino oziroma nadomestilo za hranjenje? Razprave o tem so v zadnjem času vse glasnejše, tudi v Sloveniji. Bomo, če bo tako, denar raje hranili doma? Kakšne so alternative?

