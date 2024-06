Ali Slovenci res plačujemo najdražjo ceno električne energije v Evropi?

Podatki, ki so razburili javnost, so prikazani za zemljevidu Evrope. Tam so začrtane cene električne energije v sredo za posamezno državo. Med njimi pa z najvišjo ceno, 115 evrov za megavatno uro, neslavno prednjači Slovenija. "To so čisto realne številke, ki se spreminjajo iz dneva v dan," pravi direktor Inovacijsko-razvojnega inštituta in profesor na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko Andrej Gubina .

Pa vendar na omenjenem zemljevidu v oči stopijo cene elektrike v Franciji, Španiji, Nemčiji, ki so celo do dvakrat nižje kot v Sloveniji. Gre za posledico ugodnih razmer za obnovljive vire, pojasnjuje Podbelšek. "Bili so presežki in cena na trgu je bila izjemno nizka. To so omejena časovna obdobja. Tudi v Nemčiji se dogaja, da gredo cene na trgu v obdobju, v zimskem času, ko ni sonca, ko ne piha veter, ekstremno visoko. Na letni ravni nemška cena ni ugodnejša od slovenske."

Bi bil uvoz električne energije iz tujine cenejši?

"Nekako smo kot sistem vezne posode vpeti v te sisteme in te trge. Nihamo nekje med temi cenami, med italijansko, hrvaško, madžarsko, avstrijsko," pa pove Gubina.

Ob plačilu denimo čezmejnih prenosov uvoz cenovno ugodnejše električne energije iz tujine ne bi bil nujno tudi zares ugodnejši. "Take cene se neposredno v Slovenijo ne more dobiti," pove Podbelšek, Gubina pa pojasni: "Ker mora priti iz Španije v Francijo, nato iz Francije v Švico ter potem še iz Švice čez Italijo do nas."