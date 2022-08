Ali zamenjave nadzornikov v Gen energiji pomenijo spremembe v vodstvu podjetja?

Gre za menjavo nadzornikov, ki so jih postavili v mandatu prejšnje vlade, posloviti pa so se morali v manj kot letu dni.

V ozadju pa je po nekaterih informacijah doslej največji državni energetski projekt – načrtovana gradnja drugega bloka krške nuklearke. Ocenjena vrednost se giba med petimi in sedmimi milijardami evrov, kar pomeni, da večkratno presega vrednost razvpitega Teš 6. Poznavalci pravijo, da je interesov za obvladovanje te megalomanske naložbe ogromno. Ključno vprašanje pa je: ali bo trenutna oblast za vodenje družbe, ki bo imela roko nad projektom – če se bo država zanj dokončno odločila – uporabila posredne politične vzvode in postavila svojega človeka? Spomnimo, v izdihljajih mandata Janševe vlade je šef Gen energije postal Blaž Košorok, ki je bil pred tem državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu. Zamenjal pa je dolgoletnega direktorja družbe Martina Novšaka, ki je skupino Gen vodil kar 17 let.