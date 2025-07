Alpina bo prodala svoje prostore v Žireh in jih bo odslej najemala

Alpina se je po prestrukturiranju, ki je vključevalo zmanjšanje števila zaposlenih in reorganizacijo proizvodnje, odločila za prodajo nepremičnine v Žireh. Velikega dela prostorov namreč ne potrebuje več, tiste, ki jih, pa bo odslej najemala. Kot so povedali v Alpini, je postopek prodaje v zaključni fazi.

Nepremičnino v Žireh bodo prodali, del prostorov pa najemali.

V Alpininem kompleksu v Žireh je več kot 20.000 kvadratnih metrov pozidanih površin, ki jih podjetje danes za svoje delovanje ne potrebuje več, saj je proizvodnjo že prej večinoma preselilo na Kitajsko ter v Bosno in Hercegovino (BiH). "Objekti so dotrajani in deloma nevarni, obnova pa bi zahtevala večmilijonska vlaganja, kar si trenutno ne moremo privoščiti," so pojasnili v Alpini. Lastniki podjetja so se v začetku letošnjega leta zato odločili za prodajo nepremičnine. "Po novem bomo tako najemali le prostore, ki jih resnično potrebujemo, vzdrževanje in prenovo pa bo prevzel novi lastnik. Ker se lokacija nahaja v središču Žirov, bo prenova tudi pozitivno vplivala na izgled mestnega jedra," so prepričani v vodstvu podjetja. Dodali so, da bodo razpoložljiva sredstva raje usmerjali v razvoj in proizvodnjo čevljev ter s tem v ohranjanje podjetja in blagovne znamke, četudi v globalno restrukturirani obliki.

Polovico obutve Alpina izdela v BiH, polovico pa na Kitajskem.

V začetku tega meseca so v Tešanju v BiH odprli nov proizvodni obrat Alpina Bromy. Milijon evrov vredna naložba povečuje proizvodne zmogljivosti, izboljšuje delovne pogoje in predstavlja pomemben korak pri pridobivanju novih poslov, so prepričani v Alpini, ki jo vodi Amadea Kavčič Jesenovec. Polovico obutve Alpina sedaj izdela v BiH, polovico pa na Kitajskem, kjer izdeluje preprostejše modele čevljev za tek na smučeh in lažjo pohodno obutev. V BiH proizvaja klasično usnjeno pohodno, vojaško in policijsko obutev, tehnično najzahtevnejšo pohodno obutev ter čevlje za tek na smučeh. V Tešanju so letos uvedli tudi montažo čevljev za alpsko smučanje.

Skupina Alpina ima okoli 800 zaposlenih, od tega 164 v Žireh in 101 v maloprodajni mreži. "Čeprav se razvijamo v globalno konkurenčno podjetje, Alpina ostaja slovenska. V Žireh zato delujejo ključne funkcije podjetja – celoten razvoj z vzorčno delavnico, prodaja, marketing in podporne službe ter centralno skladišče, orodjarna in oddelek za brizganje plastike," so poudarili. Pojasnili so, da je z zahtevno, a uspešno reorganizacijo Alpina postala vitkejša in učinkovitejša: "Zmanjšali smo število proizvodnih lokacij, poenostavili procese in logistiko ter z jasno usmeritvijo v športno industrijo povečali učinkovitost razvojne in prodajne ekipe."

Lani 4,7 milijona izgube, tudi na račun milejših zim

Alpina je bila primorana izvesti temeljito prestrukturiranje zaradi sprememb na globalnem trgu. V Žireh je podjetje lani število zaposlenih zmanjšalo za 60, v BiH pa zaprlo tovarno v Sarajevu in dogradilo obrat v Tešanju. Prestrukturiranje je prineslo tudi visoke stroške. Tako je Alpina, ki se je morala soočiti tudi s padcem celotnega trga zimske industrije, lani ustvarila 4,7 milijona evrov izgube. Ker so zime vse krajše, bolj suhe in nepredvidljive, so v Alpini v zadnjem letu intenzivno razvijali nove modele pohodne in prostočasne obutve, s čimer želijo uravnovesiti zmanjšano povpraševanje po zimskih izdelkih, zapolniti kapacitete in zagotoviti stabilne denarne tokove. "Naša prednost pred konkurenco je v sposobnosti izdelave tehnično dovršenih, funkcijsko izpopolnjenih, udobnih in estetskih športnih čevljev z visoko dodano vrednostjo ter legendarno vrhunsko kakovostjo," so poudarili in izpostavili, da so vsi Alpinini izdelki razviti ter testirani v Žireh. Inovativnost in nadpovprečno kakovost Alpinine športne obutve potrjuje že šesta nagrada red dot, ki so jo pravkar prejeli za smučarski čevelj enyo. Ta omogoča popolno prilagajanje čevlja vsaki posamezni uporabnici. "Model enyo potrjuje, da z osredotočenostjo na globalnega kupca in inovativnostjo Alpina ostaja na vrhu," so poudarili v podjetju.