Alpina v roke češke družbe K&H

Prodajni postopek skupine Alpina je uradno stekel avgusta 2021. Kot so sporočili iz Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), so se, da bi omogočili najkakovostnejši nabor investitorjev in maksimirali iztržek, odločili za prodajno strategijo v več korakih. Ta je vključevala predhoden skrbni pregled potencialnih kupcev, zbiranje nezavezujočih in zavezujočih ponudb.

DUTB je večinska lastnica Alpine postala leta 2015, v tem času je družbi skupno odobrila nekaj manj kot 24 milijonov evrov posojil in omogočila skoraj 20 milijonov evrov konverzije dolga v kapital, so zapisali v sporočilu za javnost. V lanskem letu je ocenila, da je tako z vidika nujnosti poslovnega prestrukturiranja kot tržnih razmer čas za prodajo primeren, zato je skupino Alpina ponudila trgu.

"Da je bil čas za prodajo ustrezen, dokazuje velik interes zainteresiranih vlagateljev in visoka iztržena vrednost za davkoplačevalce," so zapisali na DUTB. Resen interes za nakup je namreč izkazalo 10 potencialnih investitorjev, tako iz Slovenije kot tujine. Prodajni postopek je kot finančni svetovalec za DUTB vodila mednarodna svetovalna družba KPMG, kot pravni svetovalec pa Odvetniška pisarna Jerovšek Malis.

Kdo so novi lastniki?

Kupca K&H so, kot so zapisali, izbrali ne le zaradi najvišje finančne ponudbe, temveč tudi zaradi izdelane strategije razvoja družbe Alpina v prihodnje. Novi lastnik, ki je razloge za nakup Alpine ter prihodnje načrte z družbo že predstavil vodstvu in predstavnikom sveta delavcev ter sindikata družbe, se bo prednostno usmeril v prestrukturiranje in izboljšave področij proizvodnje, prodaje, odnosov s poslovnimi partnerji ter v nadaljnji razvoj blagovne znamke Alpina in njenih izdelkov.

Družba K&H je del skupine Franco, ki jo sestavlja 30 družb s ključnimi aktivnostmi na Češkem, Slovaškem in v Avstriji ter številnimi kupci iz Evrope, Afrike in Azije. Gre za uspešno, na Češkem registrirano družinsko podjetje v lasti Františka Pivode in njegovih dveh sinov, so pojasnili na DUTB.

"Alpina je priznana in iskana blagovna znamka, kar je potrdilo veliko zanimanje potencialnih kupcev. Ta potencial je prepoznal tudi nov lastnik, ki ima za Alpino smele razvojne načrte na vseh področjih njenega delovanja, ki bodo zagotavljali nadaljnjo rast in razvoj družbe v korist vseh ključnih deležnikov," je ob koncu prodajnega postopka izpostavil predsednik upravnega odbora DUTB Franci Matoz.

Lastnik in direktor skupine Franco František Pivoda pa je dodal, da njihova odločitev za nakup temelji na dejstvu, da gre za izjemno prepoznavno, močno in visoko kakovostno znamko, zlasti v športnem segmentu, z uglednim položajem na trgu. "Prepričani smo, da gre za nakup z velikim potencialom za rast in dolgoročno dobičkonosno naložbo. Znamka Alpina bo na ravni imena ostala nedotaknjena, njeno identiteto pa bomo nadgradili in obogatili z vrednotami, tako v športnem kot tudi v modnem segmentu," je dejal.