Altman razglasil rdeči alarm: ostra konkurenca za ChatGPT

Sam Altman je v ponedeljkovem sporočilu zaposlenim opozoril, da se je podjetje znašlo " v kritičnem trenutku za ChatGPT" in da je treba vire nameniti za zaščito klepetalnega robota pred konkurenco, poročata The Information in Wall Street Journal.

Kot je napovedal Altman, bodo druge projekte zdaj zamaknili, med drugim tudi načrt za uvedbo oglaševanja v ChatGPT. OpenAI bo po Altmanovih besedah obenem zamaknil razvoj drugih produktov, kot so agenti umetne inteligence, ki so namenjeni avtomatizaciji nalog, povezanih z nakupovanjem in zdravjem.

V zadnjem času se pojavljajo vprašanja, kako bo OpenAI lahko ustvarilo prihodke, s katerimi bodo pokrili ogromne stroške zagotavljanja umetne inteligence svojim več sto milijonom uporabnikov, od katerih večina storitev uporablja brezplačno.