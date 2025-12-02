Svetli način
Gospodarstvo

Altman razglasil rdeči alarm: ostra konkurenca za ChatGPT

San Francisco , 02. 12. 2025 16.25 | Posodobljeno pred 12 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
22

Izvršni direktor podjetja OpenAI Sam Altman je razglasil "rdeči alarm" za celotno podjetje, saj se njihov klepetalni robot ChatGPT sooča z ostro konkurenco drugih tehnoloških velikanov, predvsem Googla. Kot je dejal Altman, bodo druge projekte zdaj zamaknili, vključno z načrtom za uvedbo oglaševanja v ChatGPT.

Sam Altman je v ponedeljkovem sporočilu zaposlenim opozoril, da se je podjetje znašlo "v kritičnem trenutku za ChatGPT" in da je treba vire nameniti za zaščito klepetalnega robota pred konkurenco, poročata The Information in Wall Street Journal. 

ChatGPT
ChatGPT FOTO: AP

Kot je napovedal Altman, bodo druge projekte zdaj zamaknili, med drugim tudi načrt za uvedbo oglaševanja v ChatGPT. OpenAI bo po Altmanovih besedah obenem zamaknil razvoj drugih produktov, kot so agenti umetne inteligence, ki so namenjeni avtomatizaciji nalog, povezanih z nakupovanjem in zdravjem.

V zadnjem času se pojavljajo vprašanja, kako bo OpenAI lahko ustvarilo prihodke, s katerimi bodo pokrili ogromne stroške zagotavljanja umetne inteligence svojim več sto milijonom uporabnikov, od katerih večina storitev uporablja brezplačno. 

altman rdeči alarm chatgpt
proofreader
02. 12. 2025 17.50
+1
Saj jim bo Golob pomagal, zunaj je razpis za 10 milijonov evrov državne pomoči izbranemu AI podjetju.
ODGOVORI
1 0
proofreader
02. 12. 2025 17.49
+1
Altman, piši domov da ti je firma propadla.
ODGOVORI
1 0
OutlawJJ
02. 12. 2025 17.47
Googlov meni osebno deluje boljse uporabljam oba samo gemini daje bolj jasne odgovore in lepse narise stvari
ODGOVORI
0 0
mr.poper
02. 12. 2025 17.45
Osvežuje spomin drugače je ta mašina neuporabna ,KER STREŽE v treh in več primerih. Tudi sorodne so eno sran.
ODGOVORI
0 0
mr.poper
02. 12. 2025 17.37
+3
Če si žel. vojne so pripravljeni haha, naj tega nekdo pelje na urgenco .
ODGOVORI
4 1
Slovenska pomlad
02. 12. 2025 17.32
-4
Kitajska daje odprtokodne projekte,ki so zastonj in delujejo v prid ljudi,tile bi pa predvsem kasirali.
ODGOVORI
1 5
Teleport
02. 12. 2025 17.38
+4
🤣Nič ni zastonj
ODGOVORI
4 0
komentator112
02. 12. 2025 17.29
+4
Ne bojo mogli, v roku 6 - 8 mesecev bodo razglasili insolventnost, potem pa bo trg krepko zanihal..
ODGOVORI
4 0
Arrya
02. 12. 2025 17.25
+0
Chat je nevaren, kaj bo naredil z družbo, ker se tako hitro sili v tole brez vsakih varoval, ki bi preprečevala zlorabe. Chat in druga AI orodja sama po sebi ob uporabi zdravega razuma niso napačna, pač pa so orodje. Namesto, da porabiš uro za izdelavo tabele, ti jo pripravi orodje v par sekundah. Ampak, uporabljati Chat kot nadomestek delovne sile, kot zdravnika v žepu, kot psihologa, kot pomočnika, ki namesto otrok dela naloge, kot orodje, ki izdeluje nelegalne deepfake, kot karkoli drugega kot orodje je pa zelo narobe.
ODGOVORI
2 2
jablan
02. 12. 2025 17.15
+2
ne rabim
ODGOVORI
3 1
Morgoth
02. 12. 2025 17.12
+6
Koliko časa še da poči AI balon?
ODGOVORI
6 0
Divji petelin
02. 12. 2025 17.11
Zaračunaj osnovno 10€ mesečno in npredno 20€ kot je sedaj...profesional....
ODGOVORI
0 0
Artechh
02. 12. 2025 17.03
+1
Najboljši je Grok. Vsaj cenzure nima. In tudi tehnično se mi je zdel najbolj direkten in uporaben. (Programiranje)
ODGOVORI
5 4
myomy
02. 12. 2025 17.01
+2
Ljudje slepo verjamejo umetni inteligenci ne vedoč, da za njo še vedno stoji in kontrolira človek. Naslednji pašnik za ovce.
ODGOVORI
7 5
but_the_ppl_are_retarded
02. 12. 2025 17.14
Žr pametni telefoni so dostikje naredili nepopravljivo škodo. ..sej ne rečem, v pametnih rokah z zrnom soli...
ODGOVORI
0 0
tech
02. 12. 2025 16.59
+3
Če bi vsaj delal, tako kot bi moral. Plačujem plus, pa že en teden se ne odziva, tako kot njihova podpora. S tako slabo podporo, ni čudno, da jih bodo drugi prehiteli.
ODGOVORI
3 0
Animal_Pump
02. 12. 2025 17.32
Pol se sam teb ne odziva...
ODGOVORI
0 0
tech
02. 12. 2025 17.43
+1
Kar sem uspel izvedet do zdaj je nekaj narobe, na njihovi strani v pevezavi z uporabniskim računom. Kaj je narobe in kdaj bo rešeno pa še nisem dobil odgovora.
ODGOVORI
1 0
rok1211
02. 12. 2025 16.50
+5
ChatGPT je jama brez dna, ki ne bo nikoli profitabilna
ODGOVORI
5 0
but_the_ppl_are_retarded
02. 12. 2025 17.14
+1
Malo hoče investicijski tok k sebi speljat...
ODGOVORI
1 0
ap100
02. 12. 2025 16.44
-3
golob mu bo zrihtal delovno mesto, ni problema
ODGOVORI
5 8
Odrešenik666
02. 12. 2025 16.51
+2
Kaj je narobe s teboj?
ODGOVORI
5 3
