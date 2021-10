Amazon bo plačal milijarde, da bi preprečil pomanjkanje izdelkov v času božiča

Amazon je naznanil, da zaradi pomanjkanja delovne sile in težav z dobavno verigo v času pred božičem pričakuje "nekaj milijard dolarjev dodatnih stroškov". Pri spletnem maloprodajnem velikanu so sicer dodali, da delajo "vse, kar je v njihovi moči, da bi to na kupce in prodajalce čim manj vplivalo".

Podjetje je razkrilo, da je njihov čisti dobiček v tretjem četrtletju padel na 3,2 milijarde dolarjev (2,74 milijarde evrov), kar je precej manj kot v letu 2020, ko so imeli 7,4 milijarde evrov čistega dobička. Kljub temu se je njihova neto prodaja povečala za 15 odstotkov, in sicer na 94,91 milijarde evrov, so dodali. Andy Jassy, izvršni direktor, je dejal, da Amazon "pričakuje nekaj milijard dolarjev dodatnih stroškov", saj se bo moral soočiti s "pomanjkanjem delovne sile, višjimi stroški plač, težavami v globalni dobavni verigi ter višjimi stroški tovora in pošiljanja". "Kratkoročno bo to za nas drago, vendar je vložek nujen za naše stranke in partnerje," je dodal. "Vedno smo govorili, da bomo, ko bomo soočeni z izbiro med optimizacijo za kratkoročni dobiček in tistim, kar je najboljše za stranke na dolgi rok, izbrali slednje – in tega se držimo tudi v času pandemije," je zatrdil.

icon-expand Spletni velikan Amazon FOTO: AP

Podjetja po vsem svetu se spopadajo s pomanjkanjem in težavami z oskrbovalnimi verigami, saj so se gospodarstva po številnih zaustavitvah javnega življenja zaradi koronavirusa znova zagnala. Pomanjkanje čipov po svetu povzroča zamude na proizvodnih linijah številnih izdelkov, med drugim avtomobilov, pralnih strojev in pametnih telefonov, ker ponudba ne dohaja povpraševanja. Rastoče povpraševanje po blagu, vključno s tistim, ki ga prodaja Amazon, je povzročilo dodatne zastoje v pristaniščih v mnogih državah, pri čemer so trgovci na drobno opozorili, da bi lahko dobave v prazničnem času zamujale. Rekordne čakalne vrste kontejnerskih ladij pred večjimi pristanišči so tudi v Kaliforniji.

Pomanjkanje osebja Zaradi pomanjkanja kadra je Amazon bodočim delavcem v Veliki Britaniji ponudil enkratna izplačila do 3000 funtov (3546 evrov). V svoji mreži na Otoku za čas božiča iščejo okoli 20.000 delavcev. Avgusta so začeli tistim, ki bi podpisali pogodbo za redno delo, ponujati 1000 funtov (1182 evrov) bonusa. Plačilo za začasno delo v britanskem Amazonu sicer znaša med 10 in 11,1 funta (11,82 in 13,12 evra) na uro. Amazon je bil v preteklosti vpleten v velik škandal zaradi obtožb o slabih delovnih razmerah tako v Združenem kraljestvu kot tudi v ZDA, kjer je drugi največji delodajalec v državi.