Amazon sestavil 'Twitter vojsko' za obrambo pred kritikami na račun delovnih pogojev

Obstoj projekta pod imenom "Veritas" je razkril The Intercept, ki je po poročanju Business Insiderja objavil komunikacijo, vezano na projekt. Ta razkriva, da naj bi družba v to "Twitter vojsko" rekrutirala "ambasadorje" podjetja, ki naj bi jih izbrali na podlagi kvalitetnega dela in "čiste" zaposlitvene kartoteke. Prav tako naj bi imeli izbrani zaposleni dober smisel za humor in željo po tem, da jasno izrazijo svoje mnenje.

Med primeri uporabe tega projekta v praksi izpostavljajo situacije, ko naj bi se zaposleni uprli kritikam na račun šefa Jeffa Bezosa, ko se je znašel na udaru, ker naj bi plačeval premalo davkov, ali ko je senator Bernie Sanders objavil, da naj bi imeli zaposleni samomorilne misli zaradi delovnih pogojev. Prav tako se je v javnosti pojavila obtožba, da zaposleni celo urinirajo v plastenke, ker se bojijo zapustiti delovno mesto.

Pri Amazonu sicer po poročanju BI pravijo, da je bil cilj programa ambasadorjev pokazati, kako "je v resnici delati v Amazonovih centrih".

Amazon je sicer vse bolj tudi pod drobnogledom ameriške politike. Demokratki Rashida Tlaib in Debbie Dingellta sta pred časom podjetje kritizirali, ker naj bi odgovorni preprečili ogled delovnih pogojev, tisti, ki so si jih ogledali pa naj ne bi odšli prepričani, da težav ni.

Demokratka Alexandria Ocasio-Cortez je podjetje obtožila, da organizira "oglede", ki so zrežirani", zavrnejo pa nenapovedane oglede.

Amazon sicer vse očitke o nehumanih delovnih pogojih zavrača, a (nekdanji) zaposleni vztrajajo, da so razmere težke. "Saj ne, da bi nas uradno silili, da uriniramo v steklenice, samo delo je bilo organizirano tako, da ni bilo mogoče na stranišče," je za BI povedalaSavannah.

New York Times sicer poroča, da je Twitter v povezavi s škandalom o Amazonu zaprl tudi več uporabniških računov, potem ko se je izkazalo, da gre za bote. Pri BI pa opažajo, da je postala tudi uradna PR strategija podjetja vse bolj agresivna - med drugim se vidni sodelavci podjetja zapletajo celo v spore s politiki. Članu predstavniškega doma Marku Pocanu so iz uradnega PR računa podjetja zapisali - "saj v resnici ne verjamete, da zaposleni urinirajo v steklenice, kajne, kajti če bi bilo to res, nihče ne bi delal za nas".

Amazon je sicer tudi na udaru, ker naj bi na vse načine preprečeval sindikalno dejavnost v podjetju.