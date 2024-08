Ambasador znamke: 'Ponosen sem na to, da sem Slovenec in da sem odrasel v Ljubljani'

Dogodek I Feel Slovenia Noč zmaja (Night of the Dragon), ki bo 24. avgusta v ljubljanskih Stožicah, bo po oceni obeh nacionalnih partnerjev priložnost za dvig prepoznavnosti Slovenije kot odlične športne, turistične in poslovne destinacije, krepitev nacionalnega ponosa, spodbujanje popularizacije športa ter zdravega načina življenja in konkretne ekonomske koristi, vključno s povečanim obiskom turistov in tujih poslovnih partnerjev.

Po besedah direktorice STO Maje Pak Olaj je dogodek priložnost, da se Slovenija prek pozornosti ljubiteljev športa in globalnih medijev svetu pokaže kot prostor, kjer se prepletajo izjemne naravne lepote, bogata kultura, privlačne poslovne priložnosti in izreden športni duh.

STO pri dogodku skupaj s Spiritom sodeluje kot nacionalni partner, saj po besedah Pak Olajeve verjamejo v močne sinergije med športom in turizmom. "Verjamem, da bo ta večer prinesel nepozabne trenutke ter navdihnil mnoge ljubitelje športa, da bolje spoznajo in obiščejo našo čudovito deželo, obenem pa bo za Slovenijo navdušil tudi številne organizatorje športnih prireditev in priprav za športnike," so jo na STO povzeli v sporočilu za javnost.

Da so slovenski športniki izvrstni ambasadorji Slovenije, je izpostavil tudi direktor agencije Spirit Slovenija Rok Capl. "Njihovi uspehi na pomembnih športnih prireditvah krepijo prepoznavnost Slovenije kot države, ki je znana po svoji odličnosti, inovativnosti in vztrajnosti na vseh področjih," je poudaril.

Med promocijskimi aktivnostmi so na STO izpostavili, da bo drese ekip, ki bosta odigrali prijateljsko tekmo, krasil logotip I Feel Slovenia. Med navijače bodo razdelili športne pripomočke in poskrbeli za znamčenje samega dogodka, vključno z maksimalno izpostavitvijo znamke I Feel Slovenia in Slovenije kot turistične destinacije v televizijskem prenosu dogodka. Dogajanje bo izpostavljeno tudi na družbenih omrežjih Gorana Dragića in STO.

Spirit bo medtem že dan pred tekmo v ljubljanskem Austria Trend Hotelu kot nacionalni partner sodeloval na mednarodnem poslovnem dogodku z naslovom Business Talk, na katerem bodo priznani govorci iz sveta športa in gospodarstva govorili o prepletu sinergij med obema področjema.

Kot so sporočili iz Spirita, bo prvi panel, Sinergije gospodarstva in športa, združil predstavnike največjih sponzorjev dogodka I feel Slovenia Night of the Dragon, priznani slovenski podjetniki pa bodo med drugim razpravljali o prispevku strateških partnerstev in sponzorstev v športu k skupnemu uspehu.

Na drugem panelu, Kariera po karieri, bodo domači in tuji košarkarski asi delili svoje osebne zgodbe o prehodu v novo življenjsko obdobje. Zaključek dogodka bo zaznamoval pogovor z direktorjem projekta I feel Slovenia Night of the Dragon, Matejem Avanzom, ki bo osvetlil pomen sožitja med gospodarstvom in športnimi uspehi. Spiritovega dogodka se bo med drugimi udeležil državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež.

Kot so pred Dragićevo poslovno tekmo še izpostavili partnerji dogodka, je bogata športna kariera košarkarja pomembno pripomogla k prepoznavnosti slovenskega športa in košarke ter same Slovenije. Igral je na najprestižnejših košarkarskih parketih ZDA in ustvaril izjemen pečat pri krepitvi prepoznavnosti Slovenije kot dežele vrhunskih košarkarskih asov ter deloval kot eden najbolj vidnih športnih ambasadorjev Slovenije.

"Igranje za Slovenijo je bilo zame vselej nekaj posebnega. Ponosen sem na to, da sem Slovenec in da sem odrasel v Ljubljani. To, da sem lahko ambasador državne znamke I feel Slovenia, je zame velika čast in z veseljem sem sprejel predlog, da se moje slovo od profesionalne košarkarske kariere imenuje I Feel Slovenia Night of the Dragon. Z dogodkom želim predvsem pomagati mladim športnikom iz socialno ogroženih okolij ter dober glas o moji državi in mojem mestu razširiti po vsem planetu," so na STO v sporočilu za javnost povzeli Dragića.