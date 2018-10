Američan namerava Pašman spremeniti v 500 milijonsko oazo za bogataše

Jeff Blackard sicer ni bil edini Američan, ki se je pojavil na forumu, so pa Američani priložnost izkoristili za to, da so Hrvaško opomnili, da bi lahko izboljšala privlačnost svojega poslovnega okolja za tuje investicije. Nekdanji senator Rick Santorum je dejal, da "investitorji želijo pravn o varnost, predvidljivost, transparentna in jasna pravila poslovanja in dobro poslovno klimo".

Kot poroča novac.jutarnji.hr, je Blackard načrt obelodanil na forumu zdravja in turizma jadranske regije. Naselje bi se imenovalo "Pašman rivijera", skupaj s hoteli, apartmaji, vilami in plažami pa bi ponujalo 4000 postelj. Investicija je ocenjena na 500 milijonov dolarjev (okoli 430 milijonov evrov).

Težave z investicijami

Novica o morebitni investiciji sicer prihaja ob koncu relativno dobre hrvaške turistične sezone, ki pa so jo zaznamovala tudi vprašanja o tem, v katero smer plove hrvaški turizem.

Združenje hotelirjev je namreč ocenilo, da njihov sektor pri sosedih stagnira. Sistem eVisitor, ki ga uporablja HTZ, je junija naštel 200.000 hotelskih gostov manj kot junija lani. Še vedno jih je bilo sicer milijon. Padec je bil tudi julija - 77.377 gostov manj. In prav izgube gostov v "špici sezone" so tiste, zaradi katerih pri sosedih mrzlično iščejo rešitve. To bo namreč vplivalo na končni finančni izkupiček sezone. Niti odlična zapolnitev kapacitet v predsezoni namreč ne more nadomestiti izpada na vrhuncu, saj cene večinoma niso primerljive.

Hotelski sektor pa skrbi tudi odsotnost investitorjev, ki bi na obali, za katero je država prepričana, da "ima velik potencial", gradili nove hotele. Poznavalci posla pravijo, da to ni presenetljivo. Visoki davki, pomanjkanje delovne sile, birokracija ... vse to investitorjev pač ne navdušuje. Hrvati so se zaradi nizkih plač v turizmu v velikem številu odločili srečo poiskati zunaj meja svoje države, vendar to pristojnih ni skrbelo, dokler ni začelo povzročati resnih težav branži. Zdaj, ko se nekaj podobnega dogaja tudi z odhajajočimi investitorji, gospodarstveniki upajo, da se bodo pristojni zbudili in ukrepali prej.

Kritiki pa tudi menijo, da si Hrvati z oceno, da je okoli od 7- do 10-odstotna turistična rast, kolikor naj bi zabeležili letos, še vedno dobra, mečejo pesek v oči in si ne želijo priznati, da se lahko za pretekle vrhunske sezone v pomembnem deležu zahvalijo gospodarskemu in političnemu dogajanju po svetu. Ko je Grčijo ohromila gospodarska kriza, Tunizijo, Egipt in Turčijo politična, kmalu za tem Italijo in Grčijo migrantska, po seriji terorističnih napadov pa so turisti bežali še iz Pariza, Londona, Španije, celo Nemčije ..., je bilo vse to voda na hrvaški mlin.

Zdaj, ko so se razmere stabilizirale, z nekaj iznajdljivosti pa je mogoče cenovno izjemno ugodne ponudbe izbrskati tudi za oddaljene destinacije, pa bo imela Hrvaška težave, če ne bo stopila korak naprej, ocenjujejo.

"Infrastruktura je dotrajana, marsikje so plaže nazadnje uredili še v času Jugoslavije. Preštejte luksuzne hotele v Grčiji in njihovo številko primerjajte s hrvaško. Neprimerljivo. Pa so hrvaški ponudniki vseeno dvignili cene,"so Hrvatom letos očitali pri srbijadanas.com. Ocena je morda nekoliko preostra, saj ob hrvaški obali redno brnijo gradbeni stroji, vseeno pa modernizacija ni dosegla vseh krajev, ki bi se želeli ponašati z nazivom "odlični sodobni turistični ponudniki".