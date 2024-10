Američani ukazali odpoklic Rimčevih Never; strah pred požarom

Šlo je za vozila, ki so bila proizvedena lani in letos, izpostavili pa so, da gre za težavo na nizkonapetostnem kablu. Sumili so, da v tovarni ni bil pravilno pričvrščen, zato bi med vožnjo lahko prišlo do poškodbe izolacije in posledično požara. Požari električnih avtomobilov pa so lahko še posebej nevarni, če ogenj zajame tudi njihovo baterijo, saj je gašenje zelo težavno, pojasnjujejo pri Danas.hr, kjer so se obrnili tudi na hrvaško podjetje. V družbi Rimac so zanje potrdili, da so težavo med rednim nadzorom kakovosti opazili že sami.