Ameriška centralna banka ohranila ključno obrestno mero

Odločitev predstavlja premor po treh zaporednih znižanjih obrestnih mer. "Stopnja brezposelnosti se je v zadnjih mesecih oblikovala na nizki ravni, razmere na trgu dela ostajajo solidne," je po poročanju tujih tiskovnih agencij zapisal Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve (Fomc). Ob tem je ugotovil, da inflacija ostaja nekoliko povišana.

Ameriško gospodarstvo beleži razmeroma ugodno rast. A trg čaka na poteze novega predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je pred nastopom položaja napovedal znižanje davkov, uvedbo visokih carin na uvoz in izgon nezakonitih priseljencev, kar bi lahko povzročilo pomanjkanje delovne sile. Trump je ob tem izrazil tudi pričakovanje, da bo v ZDA prišlo do znižanja ključne obrestne mere, kar pa se za zdaj ni zgodilo.

Izjava Fomca navaja, da so gospodarski obeti ZDA nezanelsjivi in odbor bo še naprej pozorno spremljal tveganja ter ustrezno prilagodil svojo politiko za doseganje cilja nizke inflacije in maksimalne zaposlenosti.

Predsednik Feda Jerome Powell je na novinarski konferenci po soglasno sprejeti odločitvi Fomca dejal, da s Trumpom ni bil v stiku, odkar je predsednik prejšnji teden napovedal zahtevo za takojšnje znižanje obrestnih mer.

"Ne bom odgovarjal na predsednikove izjave, ker zame to ni primerno. Javnost lahko zaupa, da bomo še naprej opravljali svoje delo, kot smo ga doslej, in se osredotočili na doseganje ciljev," je novinarjem po Trumpovih novih pritiskih na centralno banko povedal Powell.

Kot je pojasnil, želijo videti resničen napredek glede premika inflacije proti dvema odstotkoma letno in znamenja šibkosti na trgu delovne sile, preden bodo razmišljali o spremembi denarne politike. "Cilj ostaja 2-odstotna inflacija in tega ne nameravamo spreminjati," je dejal.

Ena od Trumpovih politik, ki vnašajo zaskrbljenost med gospodarstvenike, je napoved zvišanja carin na uvoz. Powell je dejal, da je obseg možnih posledic višjih carin zelo velik.

"Ne vemo, kako visoke bodo, koliko časa bodo trajale, proti komu bodo uvedene in kakšni bodo povračilni ukrepi," je dejal Powell in pripomnil, da bodo pač morali počakati, videti in se potem odločati.