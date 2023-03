Ameriške in evropske banke pod pritiskom zaradi težav v SVB Financial

Velik padec vrednosti delnic SVB Financial je povzročil preplah v finančnem sektorju, največja ameriška banka JPMorgan Chase je četrtkovo trgovanje končala s 5,4-odstotnim padcem. Bank of America in Wells Fargo sta izgubili po 6,2 odstotka, Citigroup pa 4,1 odstotka. Po navedbah analitikov se je med vlagatelji razširil strah, da bi lahko tudi druge banke utrpele podobne izgube, saj so njihove portfelje obveznic prizadele rastoče obrestne mere.

Delnice SVB Financial so v četrtek strmoglavile, potem ko je banka zvečer objavila, da je pri prodaji vrednostnih papirjev za zbiranje sredstev izgubila 1,8 milijarde dolarjev. Glavni izvršni direktor banke SVB Greg Becker je po poročanju časnika Wall Street Journal , ki se sklicuje na osebe, seznanjene z zadevo, nato poskušal stranke pomiriti glede finančnega zdravja banke. Pozval jih je, naj ne dvigujejo svojih vlog iz banke in naj ne širijo strahu ali panike glede njenega položaja.

"Teoretično bi bile višje obrestne mere ugodne za bančni sektor, saj bi se povečali njihovi neto obrestni prihodki, ker bi ponovno začele služiti z depoziti," je ocenila analitičarka banke Swissquote Ipek Ozkardeskaya. "Vendar je težava v tem, da so se obrestne mere dvignile prehitro," je opozorila.

Analitik družbe CFRA Research Alexander Yokum meni, da je težave SVB mogoče pripisati njeni veliki vpletenosti v tvegan in zasebni kapital. Ker so se obrestne mere dvignile, so se te panoge znašle v težavah, je dejal Yokum. Povečani dvigi sredstev so posledično prisilili SVB v ukrepe za večjo likvidnost.

Slabo razpoloženje se je razširilo tudi na evropski finančni sektor, kjer je največji padec vrednosti delnic utrpela Deutsche Bank. Po današnjem odprtju borze v Frankfurtu je vrednost delnic te nemške banke padla za 10 odstotkov. V Londonu so banke Barclays, Lloyds in NatWest izgubile do pet odstotkov, nato pa so izgube zmanjšale. Francoska banka Societe Generale je izgubila več kot pet odstotkov, BNP Paribas pa za več kot tri odstotke. Švicarski banki UBS in Credit Suisse sta se potopili za več kot štiri odstotke.

Mitsubishi UFJ Financial Group, ki kotira v Tokiu, je izgubila več kot šest odstotkov, medtem ko je banka HSBC v Hongkongu izgubila približno tri odstotke, prav tako National Australia Bank v Sydneyju.

Dodaten udarec za finančni sektor je bilo četrtkovo sporočilo banke Silvergate, ki se osredotoča na trgovanje s kriptovalutami, da načrtuje zaprtje. Banka je vrata odprla leta 1988, leta 2013 pa se je začela osredotočati na področje digitalnih valut. "Glede na nedavne spremembe v panogi in zakonodaji Silvergate meni, da je urejeno prenehanje poslovanja banke in je njena prostovoljna likvidacija najboljša pot naprej," je Silvergateovo matično podjetje Silvergate Capital Corporation zapisalo v sporočilu za javnost. Ob tem so pojasnili, da načrt za prenehanje poslovanja in likvidacijo banke vključuje popolno poplačilo vseh vlog.