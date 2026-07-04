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Gospodarstvo

Ameriški otroci lahko odslej 'odprejo' Trumpov račun, nekaterim tisočaka podari država

Washington, 04. 07. 2026 15.32 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.K.
Donald Trump v pisarni

V Združenih državah Amerike so začeli uvajati tako imenovane Trumpove račune. Gre za posebno davčno ugodno naložbeno shemo, katere cilj je dolgoročno finančno opolnomočenje otrok za njihove prihodnje življenjske izdatke.

Trumpovi računi, novo varčevalno in naložbeno sredstvo v ZDA za otroke, so začeli delovati 4. julija. Po podatkih ameriškega ministrstva za finance je bilo doslej odprtih več kot šest milijonov Trumpovih računov za otroke, mlajše od 18 let. Od teh jih bo 1,4 milijona prejelo pogosto izpostavljen zvezni začetni prispevek v višini 1.000 ameriških dolarjev (približno 873 evrov) za novorojenčke, poroča CNN.

denar
denar
FOTO: Adobe Stock

Kljub temu skupno število odprtih računov predstavlja le majhen delež več deset milijonov otrok, mlajših od 18 let, ki bi lahko bili upravičeni do takšnega računa. Trumpovi računi so v zadnjih mesecih pritegnili veliko pozornosti, predvsem zaradi začetnega državnega prispevka in obljub podjetij ter dobrodelnih ustanov o dodatnih vplačilih.

Kaj so Trumpovi računi?

Trumpovi računi so nova davčno ugodna naložbena shema, namenjena ameriškim državljanom, mlajšim od 18 let. Cilj programa je otrokom pomagati pri ustvarjanju premoženja za prihodnje stroške, kot so izobraževanje, nakup prvega doma ali drugi pomembni življenjski izdatki.

Vsak otrok, rojen med 1. januarjem 2025 in 31. decembrom 2028, prejme enkratni začetni prispevek v višini 1.000 ameriških dolarjev (873 evrov), ki ga zagotovi ameriško ministrstvo za finance.

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Starši, sorodniki, prijatelji in delodajalci lahko na račun letno vplačajo do 5.000 ameriških dolarjev (4369 evrov). Sredstva se vlagajo v široko razpršene indeksne sklade ameriškega delniškega trga.

Gre za naložbene račune za upravičene otroke, zasnovane po vzoru individualnih pokojninskih računov (IRA), ki jih poznajo v ZDA. Podobni so tradicionalnim IRA-računom, saj se sredstva na računu povečujejo z odloženim plačilom davka. Vendar pa za Trumpove račune med tako imenovanim obdobjem rasti, ki zajema prvih 18 let otrokovega življenja, veljajo posebna pravila.

Račun je v lasti otroka, vendar je do njegovega 18. leta kot skrbnik računa starš, zakoniti skrbnik ali druga pooblaščena odrasla oseba, ki je račun odprla. Prispevki posameznikov morajo biti vplačani iz že obdavčenega denarja, torej po plačilu dohodnine.

Dvigi sredstev, ki jih praviloma ni mogoče opraviti pred letom, ko otrok dopolni 18 let, bodo obdavčeni kot običajni dohodek po otrokovi davčni stopnji. Obdavčen pa ne bo tisti del izplačila, ki predstavlja že obdavčene prispevke, vplačane skozi leta.

Razlagalnik

Individualni pokojninski račun ali IRA (Individual Retirement Account) je vrsta varčevalnega računa v ZDA, ki posameznikom omogoča varčevanje za upokojitev z nekaterimi davčnimi ugodnostmi. Obstajata dve glavni vrsti: tradicionalni IRA, kjer so prispevki pogosto davčno odbitni, vendar se dvigi v starosti obdavčijo kot dohodek, ter Roth IRA, kjer so vplačila opravljena z že obdavčenim denarjem, zato so kasnejši dvigi v pokoju neobdavčeni. Ti računi so ključno orodje za finančno načrtovanje ameriških državljanov, saj spodbujajo dolgoročno investiranje v delnice, obveznice in druge naložbene instrumente.

Indeksni sklad je vrsta vzajemnega sklada ali sklada, s katerim se trguje na borzi (ETF), katerega portfelj je zasnovan tako, da sledi sestavi in uspešnosti določenega tržnega indeksa, na primer indeksa S&P 500. Namesto da bi upravljavec sklada aktivno izbiral posamezne delnice z namenom premagati trg, indeksni sklad preprosto kopira celoten trg ali določen segment trga. Zaradi pasivnega upravljanja so ti skladi običajno precej cenejši v smislu stroškov upravljanja, hkrati pa vlagateljem nudijo široko razpršitev naložb, kar zmanjšuje tveganje, povezano z neuspehom posameznega podjetja.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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