Ameriški otroci lahko odslej 'odprejo' Trumpov račun, nekaterim tisočaka podari država

Trumpovi računi, novo varčevalno in naložbeno sredstvo v ZDA za otroke, so začeli delovati 4. julija. Po podatkih ameriškega ministrstva za finance je bilo doslej odprtih več kot šest milijonov Trumpovih računov za otroke, mlajše od 18 let. Od teh jih bo 1,4 milijona prejelo pogosto izpostavljen zvezni začetni prispevek v višini 1.000 ameriških dolarjev (približno 873 evrov) za novorojenčke, poroča CNN.

Kljub temu skupno število odprtih računov predstavlja le majhen delež več deset milijonov otrok, mlajših od 18 let, ki bi lahko bili upravičeni do takšnega računa. Trumpovi računi so v zadnjih mesecih pritegnili veliko pozornosti, predvsem zaradi začetnega državnega prispevka in obljub podjetij ter dobrodelnih ustanov o dodatnih vplačilih.

Vsak otrok, rojen med 1. januarjem 2025 in 31. decembrom 2028, prejme enkratni začetni prispevek v višini 1.000 ameriških dolarjev (873 evrov), ki ga zagotovi ameriško ministrstvo za finance.

Trumpovi računi so nova davčno ugodna naložbena shema, namenjena ameriškim državljanom, mlajšim od 18 let. Cilj programa je otrokom pomagati pri ustvarjanju premoženja za prihodnje stroške, kot so izobraževanje, nakup prvega doma ali drugi pomembni življenjski izdatki.

Starši, sorodniki, prijatelji in delodajalci lahko na račun letno vplačajo do 5.000 ameriških dolarjev (4369 evrov). Sredstva se vlagajo v široko razpršene indeksne sklade ameriškega delniškega trga.

Gre za naložbene račune za upravičene otroke, zasnovane po vzoru individualnih pokojninskih računov (IRA), ki jih poznajo v ZDA. Podobni so tradicionalnim IRA-računom, saj se sredstva na računu povečujejo z odloženim plačilom davka. Vendar pa za Trumpove račune med tako imenovanim obdobjem rasti, ki zajema prvih 18 let otrokovega življenja, veljajo posebna pravila.

Račun je v lasti otroka, vendar je do njegovega 18. leta kot skrbnik računa starš, zakoniti skrbnik ali druga pooblaščena odrasla oseba, ki je račun odprla. Prispevki posameznikov morajo biti vplačani iz že obdavčenega denarja, torej po plačilu dohodnine.

Dvigi sredstev, ki jih praviloma ni mogoče opraviti pred letom, ko otrok dopolni 18 let, bodo obdavčeni kot običajni dohodek po otrokovi davčni stopnji. Obdavčen pa ne bo tisti del izplačila, ki predstavlja že obdavčene prispevke, vplačane skozi leta.