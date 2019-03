Ameriški regulator toži Volkswagen in nekdanjega vodilnega Winterkorna

Komisija za borzo in vrednostne papirje (SEC), neodvisna agencija ameriške vlade, toži Volkswagen, dve njegovi hčerinski družbi in Martina Winterkorna, da so zavajali vlagatelje, s tem ko so objavili vrsto zavajajočih trditev o vplivu svojih čistih dizelskih avtomobilov na okolje. Ta tožba prihaja tri leta in pol po izbruhu škandala dieselgate.

Po podatkih komisije je Volkswagen med aprilom 2014 in majem 2015 na ameriškem trgu izdal za več kot 13 milijard dolarjev obveznic in vrednostnih papirjev, zavarovanih s premoženjem, pa čeprav so vodilni v podjetju vedeli, da pol milijona vozil v ZDA "presega zakonsko določene meje izpustov".

Leta 2015 so testi, ki jih je opravil ameriški okoljski nadzornik, pokazali, da je Volkswagen goljufal pri testih izpustov svojih vozil, s tem ko je vanje vgradil nedovoljeno programsko opremo, ki so jim omogočale zaznati, kdaj se izpuste spremlja, in so oddajali nižje ravni dušikovega oksida.