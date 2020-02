Analitiki: Koronavirus lahko oslabi globalno gospodarstvo

Analitiki poudarjajo, da je pred svetovnim gospodarstvom tudi brez novega virusa dovolj izzivov. Po ocenah Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) bi se globalna gospodarska rast letos lahko upočasnila na 2,9 odstotka, kar bi bilo najmanj po svetovni finančni krizi v letih 2008 in 2009.

Pri nizozemski banki ING so dodali, da je koronavirus Kitajsko prizadel ravno v času, ko skuša okrevati po trgovinski vojni z ZDA. Bojijo se, da bi tudi brez zapletov zaradi virusa le stežka ohranila gospodarsko rast na trenutnih ravneh.

Glavna ekonomistka francoske banke Societe Generale Michala Marcussen je ocenila, da bi se kitajska gospodarska rast letos lahko znižala za eno odstotno točko. "To bi rast globalnega gospodarstva avtomatično znižalo za 0,4 odstotne točke," je opozorila.

Težave se kažejo tudi na naftnih trgih. Članice Organizacije držav izvoznic nafte (Opec) z Rusijo na Dunaju razpravljajo o dodatnem zmanjšanju proizvodnje črnega zlata, potem ko so se njegove cene v ponedeljek spustile na najnižje ravni v približno letu dni.

Kot je znano, se je novi koronavirus prvič pojavil konec leta v kitajskem Vuhanu, na tržnici z divjimi živalmi, ki so jo pozneje zaprli.Do sedaj je virusu podleglo že več kot 420 ljudi, več kot 20.000 pa jih je okuženih, med drugim v okoli 25 drugih državah. Zaenkrat so zunaj celinske Kitajske potrdili dve smrti, na Filipinih in v Hongkongu.