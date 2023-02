Analiza trga dela: dve tretjini podjetij do poletja napovedujeta dvig plač

159 slovenskih podjetij, ki je bilo vključenih v raziskavo, je razkrilo svoje napovedi glede gibanja plač in zaposlovanja v prvi polovici letošnjega leta. Kar dve tretjini teh napovedujeta povišico za zaposlene, 57 odstotkov podjetij pa bo več zaposlovalo kot odpuščalo.

Na Manpower Slovenija so izvedli raziskavo in analizo trga dela, ki je podala vpogled v spremembe v plačilu zaposlenih in fluktuaciji znotraj podjetij v letu 2022 ter razkrila, kakšne so napovedi delodajalcev glede gibanja plač in prejemkov zaposlenih v prvi polovici leta 2023. V raziskavo je bilo vključenih 159 podjetij s primerno razporeditvijo glede na panoge in število zaposlenih v podjetjih.

icon-expand Draginja, ki je prizadela večino državljank in državljanov, je mnoge pahnila v hudo stisko. Nekatera podjetja se teh stisk zavedajo in bodo temu primerno tudi dvignila plače. FOTO: Shutterstock

Ključne ugotovitve za prvo polletje 2023 Kot so z raziskavo ugotovili, skoraj dve tretjini (65,6 odstotka) delodajalcev napovedujeta zvišanje plač za prvo polovico leta 2023. 35 odstotkov od njih napoveduje, da bodo zvišali plače za 6–10 odstotkov. Sledi 30,6 odstotka delodajalcev, ki načrtujejo zvišanje plač do 5 odstotkov. 28,7 odstotka delodajalcev pravi, da bodo povišali dodatne ugodnosti oz. bonuse. Kar 73,4 odstotka delodajalcev napoveduje, da bodo spremembe v plačah in ugodnostih v prvi polovici leta 2023 pogojene z visoko inflacijo. Znižanje plač načrtuje 1,3 odstotka delodajalcev. Več kot polovica anketiranih delodajalcev namerava v prvi polovici leta 2023 zaposlovati več kot odpuščati (57 odstotkov delodajalcev). 2,5 odstotka delodajalcev namerava več odpuščati kot zaposlovati, 27,6 odstotka jih napoveduje, da sprememb pri zaposlovanju ne bo, 12,82 odstotka pa je še neodločenih o namerah zaposlovanja. Neto napoved zaposlovanja za prvo polovico leta 2023 je tako optimistična in znaša 54,49 odstotka.

icon-expand Edina panoga, ki v prvi polovici leta 2023 napoveduje poleg zaposlovanja tudi odpuščanje, je proizvodnja, kjer 5,11 odstotka delodajalcev napoveduje več odpuščanja kot zaposlovanja. FOTO: Dreamstime

Ko so primerjali namere zaposlovanja za prvo polovico leta 2023 po panogah, so ugotovili, da so najbolj optimistični glede zaposlovanja v panogi medijev, marketinga in PR , saj odpuščali sploh ne bodo. Druga najbolj optimistična napoved je v gradbeništvu (80 %), sledijo informacijske tehnologije (70,6 %), bančništvo, finance in zavarovalništvo (66,7 %), turizem in gostinstvo (66,7 %), avtomobilska industrija (66,7 %), telekomunikacija in elektrotehnika (62,5 %) ter v proizvodni sektor (60,3 %). Ključne ugotovitve za leto 2022 Na vprašanje glede sprememb plač v letu 2022 je 83 % delodajalcev odgovorilo, da so plače v prvi polovici leta 2022 zvišali, 16,9 % delodajalcev pa plač v lanskem letu ni zvišalo. Povprečna stopnja fluktuacije zaposlenih v podjetjih v letu 2022 je bila 12,4 %. Stopnja fluktuacije zaposlenih je bila pri polovici delodajalcev (50,9 %) v letu 2022 višja, kot je bila leta 2021. Prevladujoči razlog za fluktuacijo zaposlenih pa je bilo boljše plačilo pri konkurenčnih podjetjih, kar je izrazilo kar 55,3 % delodajalcev. Sledijo neugodni delovni pogoji (23,9 %), nekompatibilnost z nadrejenimi (16,4 %), odpuščanja s strani podjetja (15,7 %), pomanjkanje možnosti za profesionalno rast in napredovanje (13,8 %), slaba organizacijska klima (12,6 %), težave pri procesu uvajanja (10 %) in onemogočanje hibridnega dela in dela na daljavo (4,4 %).

icon-expand Panoga z najvišjo stopnjo fluktuacije je turizem in gostinstvo (30 %), najmanjšo stopnjo fluktuacije pa ima panoga gradbeništva (7,6 %). FOTO: Shutterstock