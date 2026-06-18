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Gospodarstvo

Andrej Ribič ostaja na čelu Darsa

Ljubljana, 18. 06. 2026 19.34 pred 47 minutami 2 min branja 11

Avtor:
Marko Gregorc
Andrej Ribič

Andrej Ribič ostaja predsednik uprave Darsa, potem ko so se pojavile informacije, da prostovoljno zapušča čelo družbe. Nadzorniki so sicer od uprave zahtevali pojasnila o tem, kaj se je dogajalo pri gradnji upravne stavbe, katere vrednost se je podražila za dobrih deset milijonov evrov, zanimalo pa jih je tudi, ali držijo očitki, da je Dars z začetkom nekaterih del na avtocestnem križu zavlačeval, da bi se ta začela šele po volitvah.

Tresla se je gora, rodila se je miš – in eden najvidnejših predstavnikov Golobove garniture v državnem gospodarstvu je preživel prvi val kadrovskega cunamija, ki ob menjavi politične oblasti običajno zajame tudi državna podjetja.

Prve informacije o domnevnih razmislekih o odstopu so se pojavile na portalu Zanima.me, vendar so nam jih kmalu zanikali viri blizu Andreja Ribiča. Le nekaj minut pred začetkom popoldanske seje nadzornega sveta jih je zanikal tudi sam Andrej Ribič. Sklicano sejo nadzornikov je opisal kot povsem običajno in dejal, da na njej ne pričakuje nobenih zapletov. Govorice o odstopu je označil za pritisk, s katerim naj bi ga nasprotniki želeli prisiliti, da bi odšel sam.

A dejstvo je, da seja za Ribiča vendarle ni bila povsem mirna. Tudi sam nam je potrdil, da so nadzorniki od uprave zahtevali pojasnila o gradnji upravne stavbe, katere vrednost se je povečala za več kot 50 odstotkov. Zanimalo jih je tudi, ali držijo nekatera medijska poročanja, da je Dars zavlačeval z začetkom del na primorski avtocesti, da bi se ta začela šele po državnozborskih volitvah.

Ribič trdi, da so bili nadzorniki s pojasnili zadovoljni, hkrati pa priznava, da so od uprave zahtevali še določena dodatna pojasnila. Slovenski državni holding (SDH) je sicer po vložitvi obdolžilnega predloga zoper Dars s strani Državne revizijske komisije zaradi prej omenjene podražitve upravne stavbe napovedal posebno revizijo posla in ukrepanje, če bi se izkazalo, da so bile storjene nepravilnosti. To ukrepanje naj ne bi izključevalo niti odpoklica nadzornikov, izreka nezaupnice upravi ali vložitve odškodninskih tožb.

Nezaupnico vodstvu Darsa je sicer že na začetku svojega drugega mandata na čelu infrastrukturnega ministrstva – nepresenetljivo – izrekel Jernej Vrtovec. A kot kaže, bo moral na prostovoljni odhod Andreja Ribiča vsaj za zdaj še počakati.

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KOMENTARJI11

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Malo_sutra
18. 06. 2026 20.22
Jaz bi tudi njegovo placo.
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+1
1 0
Pikopiko
18. 06. 2026 20.21
Seveda, odšel bo v lisicah kot se govori, da ne bo potrebno odpravnine.
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0 0
Albert Konečnik
18. 06. 2026 20.16
Razumljivo, nova vlada in njeni funkcionarji rabijo veliko ukradenega denarja in ta model se že spozna, kako ga čim več preusmeriti v privat žepe. Zelo pošteno smo začeli.
Odgovori
+1
1 0
Pikopiko
18. 06. 2026 20.21
Daj ne bluzi neumnosti. A si res tako kratke pameti?
Odgovori
0 0
Polona.
18. 06. 2026 20.14
Sama si želim.da se čimprej vrne Alenka Bratušek,da bomo imeli pošteno financiranje projektov.
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-1
0 1
123soba
18. 06. 2026 20.11
Nič ne bo. DARS ostaja vreča za financiranje strank tako kot do sedaj....
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+2
2 0
Sortegilio
18. 06. 2026 20.09
Izadji da pojačaš.
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+2
2 0
Letnik 1964
18. 06. 2026 20.02
bodo še malo počakali z razrešitvijo da ne bo preveč govora o ,, čistkah,, ...leti pa sigurno...
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+9
9 0
Polona.
18. 06. 2026 19.58
Prav sta imela Alenka Bratušek in Robi ,da je gospod Ribič pošten.
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-5
1 6
AleksanderS
18. 06. 2026 19.52
Kmalu bo odletel on in celotni nadzorni svet Darsa
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+7
7 0
ruglov
18. 06. 2026 19.50
revizija bo, ce so bile storjene nwpravilnosti. v vsakem podjetju, kjer s egre 50% cez budget za cegle, letis se preden gres 20% cez. nobene revizije, samo adijo iz krivdnih razlogov. pa nadzorniki so se golobovi, tako da je tole spet predstava za javnost
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+3
5 2
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