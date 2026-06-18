Andrej Ribič ostaja na čelu Darsa

Tresla se je gora, rodila se je miš – in eden najvidnejših predstavnikov Golobove garniture v državnem gospodarstvu je preživel prvi val kadrovskega cunamija, ki ob menjavi politične oblasti običajno zajame tudi državna podjetja.

Prve informacije o domnevnih razmislekih o odstopu so se pojavile na portalu Zanima.me, vendar so nam jih kmalu zanikali viri blizu Andreja Ribiča. Le nekaj minut pred začetkom popoldanske seje nadzornega sveta jih je zanikal tudi sam Andrej Ribič. Sklicano sejo nadzornikov je opisal kot povsem običajno in dejal, da na njej ne pričakuje nobenih zapletov. Govorice o odstopu je označil za pritisk, s katerim naj bi ga nasprotniki želeli prisiliti, da bi odšel sam.

A dejstvo je, da seja za Ribiča vendarle ni bila povsem mirna. Tudi sam nam je potrdil, da so nadzorniki od uprave zahtevali pojasnila o gradnji upravne stavbe, katere vrednost se je povečala za več kot 50 odstotkov. Zanimalo jih je tudi, ali držijo nekatera medijska poročanja, da je Dars zavlačeval z začetkom del na primorski avtocesti, da bi se ta začela šele po državnozborskih volitvah.

Ribič trdi, da so bili nadzorniki s pojasnili zadovoljni, hkrati pa priznava, da so od uprave zahtevali še določena dodatna pojasnila. Slovenski državni holding (SDH) je sicer po vložitvi obdolžilnega predloga zoper Dars s strani Državne revizijske komisije zaradi prej omenjene podražitve upravne stavbe napovedal posebno revizijo posla in ukrepanje, če bi se izkazalo, da so bile storjene nepravilnosti. To ukrepanje naj ne bi izključevalo niti odpoklica nadzornikov, izreka nezaupnice upravi ali vložitve odškodninskih tožb.

Nezaupnico vodstvu Darsa je sicer že na začetku svojega drugega mandata na čelu infrastrukturnega ministrstva – nepresenetljivo – izrekel Jernej Vrtovec. A kot kaže, bo moral na prostovoljni odhod Andreja Ribiča vsaj za zdaj še počakati.