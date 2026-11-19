S ponudbo 825 milijonov delnic želi podjetje zbrati približno 68,5 milijarde dolarjev (62,4 milijarde evrov), njegova tržna vrednost pa bi v tem primeru znašala okoli 1500 milijard dolarjev (1366 milijard evrov), je poročala poslovna televizija CNBC.
Anthropic je ceno delnice za prvo javno ponudbo sprva ocenjeval na med 70 (64 evrov) in 78 dolarjev (71 evrov), nato pa jo je zaradi velikega povpraševanja povišal. Uvrstitev teh delnic na borzo po navedbah analitikov predstavlja pomemben preizkus zanimanja vlagateljev za podjetja s področja umetne inteligence, hkrati pa bi lahko postavila merila za načrtovano javno ponudbo konkurenčnega podjetja OpenAI, ki naj bi na borzo vstopilo prihodnje leto.
Podjetje je prospekt za vlagatelje pri ameriški komisiji za vrednostne papirje in borzo (SEC) javno objavilo 26. oktobra, predstavitve za vlagatelje pa začelo 10. novembra.
Po podatkih iz posodobljenega prospekta so se prihodki Anthropica v prvih devetih mesecih letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lani povečali za 1206 odstotkov na 33,2 milijarde dolarjev (30 milijard evrov). V celotnem letu 2025 so znašali 4,6 milijarde dolarjev (4,1 milijarde evrov), v prvi polovici letošnjega leta pa 16,3 milijarde dolarjev (14,8 milijarde evrov).
Podjetje je obenem občutno zmanjšalo izgubo iz poslovanja. V prvih devetih mesecih letos je znašala 1,3 milijarde dolarjev (1,18 milijarde evrov), medtem ko je v enakem obdobju lani dosegla 5,2 milijarde dolarjev (4,7 milijarde evrov). V tretjem letošnjem četrtletju je izguba iz poslovanja dosegla 536 milijonov dolarjev (488 milijonov evrov), potem ko je v drugem četrtletju podjetje ustvarilo 974 milijonov dolarjev (887 milijonov evrov) dobička iz poslovanja.
Obsežna finančna zavezanost
Vlagatelje bi morda lahko skrbela obsežna finančna zavezanost podjetja prihodnjim naložbam. Anthropic je razkril za skupaj 895,4 milijarde dolarjev (815 milijard evrov) pogodbenih obveznosti, predvsem za programsko infrastrukturo in druge tehnološke zmogljivosti.
Od tega naj bi 447,5 milijarde dolarjev (407 milijard evrov) zapadlo do konca leta 2030, preostanek pa med letoma 2031 in 2045. V naslednjih 12 mesecih naj bi zapadlo za 69,8 milijarde dolarjev (63,6 milijarde evrov) obveznosti.
Poleg javne ponudbe bo Anthropic po napovedih zbral še dodatnih 26 milijard dolarjev (23,7 milijarde evrov) z zasebno prodajo delnic brez glasovalnih pravic. Med vlagatelji so velika tehnološka podjetja Nvidia, Microsoft, Google, TSMC, Broadcom, AMD in Micron. Delnice bodo kupila po enaki ceni kot vlagatelji v javni ponudbi.
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