'Apetit po rasti branže': naročili 470 boeingov in airbusov

Air India tako kupuje 220 Boeingovih letal v vrednosti dobrih 30 milijard evrov. Naročilo vključuje 190 letal 737 Max, 20 letal 787 in 10 letal 777X. Nakup vključuje možnost za dodatnih 50 letal 737 MAX in 20 letal 787, kar skupaj znaša 290 letal za skupno več kot 40 milijard evrov. Za Boeing bo po poročanju NPR to eden največjih poslov.

"Ta nakup bo podprl več kot milijon ameriških delovnih mest v 44 zveznih državah in za mnoga od teh delovnih mest ne bo potrebna univerzitetna diploma," je dejal ameriški predsednik Joe Biden. Kot dodaja, posel odseva tudi moč gospodarskega partnerstva med ZDA in Indijo.

Air India pa naroča tudi 250 potniških letal družbe Airbus. Letalska družba kupuje 40 širokotrupnih letal A350 Airbus in dodatnih 210 ozkotrupnih letal A320neo.

Air India, največji indijski mednarodni prevoznik - in drugi največji domači prevoznik, skuša s širitvijo dejavnosti in posodobitvijo flote izboljšati svoj položaj na globalnem trgu, doma pa premagati tekmeca IndiGo.

Tata Sons, najstarejši in največji indijski konglomerat, je lani ponovno pridobil lastništvo nad zadolženim letalskim prevoznikom. Skupina Tata je bila pionir komercialnega letalstva v Indiji, ko je leta 1932 ustanovila letalsko družbo. Leta 1953 jo je prevzela vlada.

Načrti, ki jih imajo z Air India so veliki, a to ni presenetljivo. Pričakuje se, da bo Indija kmalu tretji največji trg na svetu, ko gre za letalski sektor. Ocenjuje se, da bo rast povpraševanja po letih tako velika, da bodo v prihodnjih 15 letih potrebovali več kot 2000 letal.

Analitiki pravijo, da naročila neposredno povezujejo floto družbe Air India z družbama Lufthansa in Singapore Airlines – vse so del združenja Star Alliance, največjega globalnega letalskega združenja na svetu. Mark Martin, letalski analitik, je za Guardian ocenil, da se vse skupa zdi kot načrt za boj proti prevladi zalivskih prevoznikov, za katere je Star Alliance glavni tekmec.

Indijski potniki se trenutno močno zanašajo na Emirates, Qatar Airways, Etihad in druge bližnjevzhodne letalske družbe za čezmorske povezave z Evropo, ZDA in drugimi deli sveta. To bi se lahko spremenilo, ko bo začela obratovati nova flota družbe Air India, meni Martin.

Toda izpodbijanje monopola zalivskih prevoznikov ne bo enostavno, glede na njihovo "zvesto bazo" in sposobnost sprožanja cenovnih vojn, pravi Ajay Awtaney, ustanovitelj LiveFromALounge.com, spletnega mesta o letalstvu, osredotočenega na Indijo.

Zato je pomembno, da Air India "očisti" svojo podobo, ki jo že leta pestijo pritožbe potrošnikov zaradi slabo vzdrževanih kabin, nedelujočih sistemov za zabavo in okvarjenih polnilnih mest. In če bodo to precej enostavno odpravili z novimi letali, Awtaney meni, da bo ostal velik problem pomanjkanja usposobljenega osebja.