Aplikacija s ponudbo hrane po več kot pol nižjih cenah

Trgovine, pekarne, restavracije in podobni ponudniki hrane in živil bodo prek aplikacije Crumbs ponujali tisto hrano, ki je ne bodo prodali v okviru delovnega časa in ji ni pretekel rok trajanja.

Kupci bodo prek aplikacije lahko kupovali pakete presenečenja, v katerih bodo živila, ki jih bo izbral trgovec, na voljo pa bodo po 50- do 70-odstotnih popustih, napovedujejo na platformi Crumbs.hr.

"Gre pravzaprav za aplikacijo za prodajo in nakup presežkov hrane, njen cilj pa je zmanjšati količino zavržene hrane in prispevati k trajnosti," je za hrvaško tiskovno agencijo Hina dejal ustanovitelj ustanovitelj platforme in aplikacije Antonio Matušan. Pojasnil je, da vsebina paketa ne bo v celoti znana, ker ponudniki hrane ne bodo vedeli, kaj jim bo ostalo ob koncu dneva.

Platformi se je doslej pridružilo več kot 50 ponudnikov hrane v Zagrebu. Matušan načrtuje tudi širitev v nekatera druga hrvaška mesta, poleg hrane pa v prihodnosti nameravajo povezovati kupce tudi s prodajalci nekaterih drugih izdelkov s kratkim rokom trajanja, kot je cvetje.

Crumbs bo začel delovati septembra. Kupci bodo hrano na začetku morali prevzeti osebno, sčasoma pa bodo po besedah Matušana ponujali tudi dostavo.

Na Hrvaškem letno proizvedejo 286.379 ton odpadkov od hrane, kar je 71 kilogramov na prebivalca. Kar 40 odstotkov hrane, ki jo zavržejo, je užitne, še navajajo v podjetju.